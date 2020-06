Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Ασημακοπούλου, Παπαδημούλης, Ανδρουλάκης συζητούν για το ευρωπαϊκό αύριο

Τα χαρακτηριστικά της «επόμενης ημέρας» στο κοινό, ευρωπαϊκό «σπίτι» ανίχνευσαν τρεις Έλληνες ευρωβουλευτές, στην πρώτη συζήτηση της δεύτερης ημέρας του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα έθεσε, ειδικότερα, στους καλεσμένους του ερωτήματα για την επόμενη ημέρα της οικονομίας της ΕΕ και αν αυτή αποτελεί το ενδεδειγμένο όχημα για τον ευρωπαϊκό μετασχηματισμό.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης τόνισε, εισαγωγικώς, ότι η ΕΕ δείχνει να ξυπνά από το too late too little και να συνειδητοποιεί ότι κανείς δεν μπορεί να πάει μπροστά μόνος του. «Δεν αρκεί η κοινή αγορά και ολίγον από Ευρωπαϊκή Ένωση» είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ προσδιόρισε ως απαραίτητες για τον μετασχηματισμό της ΕΕ παραμέτρους τη μείωση των ανισοτήτων, την κοινωνική συνοχή, έναν ισχυρότερο προϋπολογισμό και την αύξηση των επενδύσεων.

«Πρέπει επιτέλους να γίνουν πράξη τα βήματα για κοινωνική εμβάθυνση και ενοποίηση της Ευρώπης. Πρέπει να τονωθεί η συνοχή, να μειωθεί η ψαλίδα μεταξύ Βορρά και Νότου, μεταξύ φτωχών και πλούσιων», ζήτησε ακόμη ο αντιπρόεδρος του ΕΚ, ενώ πρότεινε οι μεταβιβαστικές πληρωμές να γίνουν μόνιμη ευρωπαϊκή πολιτική, με δανεισμό της ΕΕ και όχι μόνο των κρατών-μελών. Μίλησε, επίσης, για τη σημασία της ψηφιοποίησης της οικονομίας, της διοίκησης, τη σημασία της γεωργίας και τη μεγάλη προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην πράσινη οικονομία. Τέλος, ο κ. Παπαδημούλης ανέφερε ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι και οικονομική Ένωση όχι μόνο νομισματική και πρόσθεσε ότι από την τραπεζική ενοποίηση λείπει ο τρίτος πυλώνας, αυτός της Εγγύησης Καταθέσεων.

Η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου σημείωσε, από την πλευρά της, ότι η εμπειρία του κορωνοϊού απέδειξε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο ούτε στην Ευρώπη. «Αν η Ευρώπη είναι πιο ενωμένη, θα είμαστε πιο δυνατοί να αντιμετωπίσουμε κρίσεις. Ελπίζω ότι θα εξασφαλίσουμε ότι η κρίση αυτή δεν είναι μία χαμένη ευκαιρία για την ενοποίηση της Ευρώπης», επισήμανε η ευρωβουλευτής.

Επιπροσθέτως, υπογράμμισε ότι η κρίση του κορωνοϊού έβαλε όλη την Ευρώπη σε μία ταχύτερη μετάβαση προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τονίζοντας πως η ανάκαμψη έχει ως πυλώνες τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την Πράσινη Συμφωνία. «Αυτοί θα μας πάνε στην επόμενη μέρα. Μπορεί η ΕΕ να μην είναι το τέλειο όχημα για τον ευρωπαϊκό μετασχηματισμό, αλλά είναι το καλύτερο που έχουμε στη διάθεσή μας», συμπλήρωσε η κ. Ασημακοπούλου.

Τέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι αν δεν παίρναμε όλοι μαζί πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, το κόστος σε βάθος 15ετίας θα ήταν 3 τρισ. ευρώ, ενώ το κόστος σε περίπτωση διάλυσης της ΕΕ θα ήταν 3 φορές το συνολικό κόστος της πανδημίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η λύση για τον μετασχηματισμό της Ευρώπης είναι ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί με αλληλεγγύη, μέσα από πολιτικές όπως η κοινή πολιτική υγείας, με ενίσχυση των δράσεων και προγραμμάτων της ΕΕ και με ενίσχυση του πανευρωπαϊκού αποθεματικού σε μάσκες και αναπνευστήρες (Resc-EU). Επισήμανε ότι δαπανήθηκαν συνολικά 800 εκατομμύρια ευρώ για τον επαναπατρισμό 60.000 Ευρωπαίων πολιτών, ενώ χαρακτήρισε απαραίτητο τα χρήματα του ΕSM να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού.

«Η μετάβαση στη νέα κανονικότητα θα πρέπει να συνεχιστεί μέσα από την ελεύθερη μετακίνηση πολιτών, προγραμμάτων για τους νέους (όπως το Εrasmus), με τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των πολιτών αλλά με μία ήπια δασμολόγηση, έναν ήπιο προστατευτισμό. Αν δεν τα κάνουμε όλα μαζί, η στασιμότητα και η απαξίωση θα κάνουν την Ευρώπη ένα μουσείο», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.