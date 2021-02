Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Οι μεγάλες προοπτικές της «Γαλάζιας» Oικονομίας για την Ελλάδα

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization), οργανώνουν τη Τρίτη 02 Μαρτίου, ψηφιακή διάσκεψη με τίτλο «Blue Economy Forum: The Way to Green Recovery» προκειμένου να συμβάλλουν στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξη της θαλάσσιας οικονομίας, η οποία αποτελεί κινητήρια δύναμη για την χώρα μας.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν με ανταλλαγή απόψεων για την χάραξη της πολιτικής της ΕΕ αναφορικά με την Πράσινη Συμφωνία και την επίτευξη της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, κ. Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιου Λιβανού, του Υπουργού Θαλάσσης της Πορτογαλίας, κ. Ricardo Serrao Santos και του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης για την Μεσόγειο, κ. Nasser Kamel.

Blue Economy Forum: The Way to Green Recovery - 02 Μαρτίου

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο συζητήσεις με θέμα την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες. Η πρώτη μεταξύ της κας. Faazi Adam, Research & Engagement Manager, FAIRR Initiative και κας. Lara Barazi-Γερουλάνου, Προέδρου της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας & Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου στα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς. Η δεύτερη μεταξύ των Abdellah Srour, Executive Secretary, UN FAO, GFCM, του Christian Lim, Founding Partner, Blue Ocean Partners, και της Ισμήνης Μπογδάνου, Διευθύντριας Marketing & Επικοινωνίας, Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ). Επίκεντρο των συζητήσεων θα αποτελέσει η καταπολέμηση της λαθραίας αλιείας, η παροχή βιώσιμων μέσων για τους αλιείς, η ευημερία των ψαριών στην υδατοκαλλιέργεια καθώς επίσης και τις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται ο κλάδος αντιμέτωπος την περίοδο της πανδημίας.

Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση των εκπομπών αερίου και η δημιουργία «πράσινων λιμένων» για περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος άνθρακα θα εξεταστούν μέσα από την παρουσίαση του προγράμματος βιωσιμότητας του Λιμανιού της Αμβέρσας (Antwerp International), που διαχειρίζεται το DP World/Dubai Ports από τον Nico Suys. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των κκ Αθανάσιου Πολυχρονόπουλου, εκτελεστικού Προέδρου, Polyeco Group, και του Ρόμπερτ Κούστα, CEO, Deepsea που θα επικεντρωθεί γύρω από την διαμόρφωση της βιωσιμότητας της ναυτιλίας και των λιμένων.

Η παραγωγή ενέργειας από την θάλασσα αποτελεί αστείρευτη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ένας καινοτόμος και αναδυόμενος τομέας με μεγάλες δυνατότητες. Γύρω από τις δυνατότητες αυτές, την τεχνογνωσία, τις επενδύσεις και την μεγάλη εμπειρία που έχει η Ε.Ε. στον τομέα αυτό θα επικεντρωθούν οι: κ. Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα. Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Χρήστος Οικονόμου, DD & Head of Unit, DG for Maritime Affairs and Fisheries, EC, κ.Yair Rudick, Business development manager, Eco Wave Power, κ. Παναγιώτης Παπασταματίου, CEO, ELETAEN και ο κ. Guy Auger, Partner, Andera Partners, και μέλος ΔΣ, GreenSolver.

Επί τάπητος θα τεθούν η πολιτική και οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(European Investment Bank) σε ενεργειακά ζητήματα μέσα από μια συζήτηση μεταξύ του Ricardo Mourinho Fιlix, Αντιπροέδρου της Τράπεζας, και του κ. Σπύρου Κουβέλη, Διευθυντή, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, EPLO.

Ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης στην συνέχεια μαζί με τον CEO του Ομίλου Aldemar Resorts Hotels, κ. Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, θα τοποθετηθούν στις μεγάλες προοπτικές που παρουσιάζει για την χώρα μας ο θαλάσσιος τουρισμός.

Με αιχμή του δόρατος τη βιώσιμη και έξυπνη ανάπτυξη των ξενοδοχείων και της βιομηχανίας της κρουαζιέρας και των γιοτ, οι κκ Felix Leinemann, Head of Unit for Blue Economy Sectors, Aquaculture and Maritime Spatial Planning, DG for Maritime Affairs and Fisheries, EC, Αντώνης Στελλιάτος, Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, Οδυσσέας Σπυρόγλου, International Consultant, BlueInvest Coach και Olivier Vardakoulias, Lead Economist, WWF Greece θα τοποθετηθούν στις ανάγκες προσαρμογής στα νέα δεδομένα που επέφερε η πανδημία, στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και του θαλάσσιου τουρισμού και η επόμενη ημέρα.

H συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και μπορείτε να εγγραφείτε ΕΔΩ

Ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου ΕΔΩ

Χορηγός: ΕΛΟΠΥ

Υποστηρικτής: ΔΕΗ Ανανεώσιμες και Τερνα Ενεργειακή