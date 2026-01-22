Ολα σε ένα στην «Εργάνη» - Real.gr

Ωράριο, υπερωρίες, άδειες, συμβάσεις αποτυπώνονται πλήρως στο νέο πληροφοριακό σύστημα, η εφαρμογή του οποίου ενισχύει τη διαφάνεια.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», με το ωράριο, τις υπερωρίες, τις άδειες και τις μεταβολές των συμβάσεων να μετατρέπονται σε ψηφιακό αποτύπωμα, καταγεγραμμένο σε πραγματικό χρόνο. Για πρώτη φορά, ο εργαζόμενος αποκτά άμεση εικόνα και πρόσβαση στα στοιχεία της εργασιακής του σχέσης, περιορίζοντας τις γκρίζες ζώνες και τις αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένου και πραγματικού χρόνου εργασίας.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από ένα μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας, αντικαθιστώντας τα έντυπα και τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις με αυτοματοποιημένες ψηφιακές διαδικασίες που μειώνουν το διοικητικό κόστος και προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Σύμφωνα με τους αρμόδιους στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πρόκειται για μια αλλαγή που μετατοπίζει την ισορροπία της αγοράς εργασίας όχι μόνο στον έλεγχο, αλλά και στη λειτουργικότητα της καθημερινής απασχόλησης.

Μάλιστα, από τις 16 Φεβρουαρίου θα πρέπει να δηλώνονται ηλεκτρονικά και οι αλλαγές του πρόσφατου εργασιακού νόμου 5239/25, όπως η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, οι fast track προσλήψεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς και το 13ωρο. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με την οποία ενσωματώνονται στο «Εργάνη ΙΙ» περαιτέρω απλουστεύσεις και αναβαθμίζονται καθοριστικά οι λειτουργίες του υφιστάμενου συστήματος.

Η μετάβαση από τις τυπικές δηλώσεις και τα έντυπα σε ένα σύστημα συνεχούς ψηφιακής αποτύπωσης μεταβάλλει τον ίδιο τον τρόπο εφαρμογής του εργατικού δικαίου, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη στοχευμένη εποπτεία και τη διοικητική ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Μέσω της νέας πλατφόρμας παρακολουθούνται όλες οι μορφές απασχόλησης σε πραγματικό χρόνο. Η Realnews παρουσιάζει όλες τις αλλαγές που φέρνει το «Εργάνη ΙΙ».

Ενιαίο περιβάλλον

Με το «Εργάνη ΙΙ», οι διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν πλήθος εντύπων και επαναλαμβανόμενων δηλώσεων μεταφέρονται σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τους αρμόδιους του υπουργείου. Προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταβολές όρων εργασίας, ωράρια και άδειες καταγράφονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, χωρίς φυσικά έγγραφα.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα δεν λειτουργεί απλώς ως μητρώο δηλώσεων, αλλά ως ψηφιακή πλατφόρμα εφαρμογής του εργατικού δικαίου. Ολες οι μορφές απασχόλησης παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο, ενώ τα δεδομένα είναι άμεσα διαθέσιμα τόσο για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους όσο και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Στο επίκεντρο

Καρδιά της μεταρρύθμισης αποτελεί η ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας. Η διευθέτηση του ωραρίου, η οποία υπήρχε επί χρόνια στη νομοθεσία αλλά εφαρμοζόταν περιορισμένα, αποκτά πλέον σαφές ψηφιακό αποτύπωμα.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο «Εργάνη ΙΙ» το είδος της διευθέτησης, την περίοδο αναφοράς -η οποία μπορεί να είναι εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια- καθώς και τις περιόδους αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης. Προϋπόθεση παραμένει η ύπαρξη συλλογικής ή ατομικής συμφωνίας με τον εργαζόμενο. Μετά τη δήλωση της διευθέτησης, είναι υποχρεωτική η υποβολή της ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας, η οποία πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με τη συμφωνημένη κατανομή του χρόνου. Το νέο πλαίσιο ανοίγει τον δρόμο για εφαρμογές, όπως η τετραήμερη εργασία με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο, αλλά και για ετήσια σχήματα απασχόλησης σε κλάδους με έντονη εποχικότητα, καθιστώντας ταυτόχρονα τη διευθέτηση πλήρως ελέγξιμη.

Ψηφιακή κάρτα

Καθοριστικό ρόλο στο νέο σύστημα διαδραματίζει η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μέσω αυτής καταγράφεται η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας σε πραγματικό χρόνο, με τα δεδομένα να διαβιβάζονται απευθείας στο σύστημα. Οι πληροφορίες αυτές τροφοδοτούν τον μηχανισμό ανάλυσης κινδύνου της Επιθεώρησης Εργασίας, μετατρέποντας τον έλεγχο από αποσπασματικό σε διαρκή και στοχευμένο. Παράλληλα, διασυνδέονται με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, ενώ προβλέπεται και η αυτοματοποιημένη προσυμπλήρωσή τους.

Λιγότερα έντυπα

Το «Εργάνη ΙΙ» καταργεί μια σειρά από υποχρεώσεις που επιβάρυναν διοικητικά τις επιχειρήσεις. Δεν απαιτείται πλέον η τήρηση σε έντυπη μορφή εγγράφων που είναι διαθέσιμα ψηφιακά, όπως ο πίνακας προσωπικού, το πρόγραμμα ωρών εργασίας, το βιβλίο αδειών, οι έντυποι όροι εργασίας, το ειδικό βιβλίο υπερωριών και τα εκκαθαριστικά αποδοχών του τελευταίου τριμήνου. Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση υποβολής της ατομικής σύμβασης εργασίας, των τροποποιήσεών της και του ετήσιου πίνακα προσωπικού, ο οποίος αντικαθίσταται από την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας σε πραγματικό χρόνο.

Με ένα «κλικ»

Αλλαγές έρχονται και στη δήλωση της ετήσιας άδειας. Η προδήλωση καταργείται και αντικαθίσταται από απογραφική δήλωση της χορήγησης εντός του επόμενου μήνα. Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 καταργείται ο Ετήσιος Πίνακας Αδειών (Ε11), καθώς όλα τα στοιχεία θα αντλούνται ψηφιακά. Αντίστοιχα, η οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου δηλώνεται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά, χωρίς έντυπα και χωρίς υποχρέωση συνυπογραφής από την επιχείρηση. Ο εργαζόμενος ενημερώνεται αυτόματα μέσω του MyErgani και έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ο ίδιος τη δήλωση αποχώρησής του.

Fast track προσλήψεις

Από τη στιγμή της πλήρους λειτουργίας του συστήματος ενεργοποιούνται και οι υπόλοιπες βασικές ρυθμίσεις του νόμου 5239/2025, όπως οι fast track προσλήψεις και αποχωρήσεις, οι άμεσες ψηφιακές μεταβολές ωραρίων και αποδοχών, αλλά και οι ειδικές ρυθμίσεις για εργασία την έκτη ημέρα, όπου αυτή προβλέπεται. Παράλληλα, με υπουργικές αποφάσεις ενοποιούνται πολιτικές που αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, ενώ ενσωματώνεται και η υποχρέωση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε πρώτες βοήθειες, με δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται από το υπουργείο Εργασίας.