Όλγα Κεφαλογιάννη: Στόχος μας η τόνωση της ζήτησης την περίοδο εκτός αιχμής με το «Τουρισμός για όλους» - Δείτε live το συνέδριο

Την πραγματοποίηση δύο κληρώσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» με στόχο την τόνωση της ζήτησης την περίοδο εκτός αιχμής προανήγγειλε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη συνέντευξή της στον εκδότη-διευθυντή της Realnews και πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ), Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση!» το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.