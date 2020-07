Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Πώληση του αιολικού πάρκου Mountain Air στις ΗΠΑ

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανακοινώνει την πώληση του αιολικού πάρκου “Mountain Air” ισχύος 138 MW, στην πολιτεία του IDAHO, στις ΗΠΑ, στην Innergex Renewable Energy Inc. H συμφωνηθείσα αξία (Enterprise Value) για την πώληση του αιολικού πάρκου ανέρχεται σε 215 εκατ. δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λειτουργικά κέρδη (US GAAP) του έργου ανήλθαν το 2019 σε 17,6 εκατ. δολάρια (ΕΒΙΤDA 2019). Από την εν λόγω πώληση αναμένεται να προκύψει κέρδος (IFRS) που θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. δολάρια, ενώ το συνολικό χρέος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μειώνεται ισόποσα κατά την ανωτέρω συμφωνηθείσα αξία των 215 εκατ. δολαρίων.