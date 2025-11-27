ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή η πληρωμή τακτικών και έκτακτων επιδομάτων - Real.gr

Τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, θα καταβληθούν την Παρασκευή, 28/11 σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μετον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα:

· Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι -99.927.949ευρώ

· Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ

· Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ

· Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ

· Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ

· Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ

· Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ

· Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ

· Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ

· Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ

· Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ

· Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ

· Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

· Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ

· Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ

· Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ

· Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ