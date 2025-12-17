ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στις πληρωμές των αγροτών - Real.gr

Κανονικά γίνονται πλέον οι πληρωμές στους αγρότες, καθώς επιλύθηκε τελικά το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο τεχνικός σύμβουλος του οργανισμού.

Τη διαβεβαίωση αυτή παρείχαν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω τεχνικού προβλήματος από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου, που παρουσιάσθηκε χθες το βράδυ στο σύστημα καταβολής ενισχύσεων, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ χωρίς να έχει γίνει η πίστωση των ποσών που δικαιούνταν για τις Ενισχύσεις της Αναδιανεμητικής και της Βασικής Ενίσχυσης.

Νωρίς το πρωί το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και έγινε η πληρωμή των δικαιούχων της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, ενώ γύρω στις 12.00 το μεσημέρι ξεκίνησε και η καταβολή και της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης.