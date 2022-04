«Ορίζοντας 2020»: H χώρα μας είναι 11η στην απορρόφηση κονδυλίων ανάμεσα στους 28 της ΕΕ

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020.

Με περισσότερο από 1,7 δισ. ευρώ ενισχύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ελληνικοί φορείς που συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά έργα στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για την Έρευνα & Καινοτομία, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στη θεματική περιοχή «Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της» οι ελληνικοί φορείς συγκέντρωσαν την υψηλότερη χρηματοδότηση ανάμεσα στους «28» της ΕΕ.

Σύμφωνα, εξάλλου, με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι 1.003 ελληνικοί φορείς στις θεματικές ενότητες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) για τις οποίες το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής, χρηματοδοτήθηκαν με 684.118.031 ευρώ, σε ιδιαίτερα σημαντικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας είναι 11η ανάμεσα στις 28 ευρωπαϊκές χώρες σε όρους χρηματοδότησης από την ΕΕ.

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020. Σύμφωνα με στοιχεία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ που αφορούν στα θεματικά πεδία «Κυβερνοασφάλεια» (Digital security), «Καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας» (Fight against crime and terrorism), «Ανθεκτικές κοινωνίες» (Disaster resilience) και «Εξωτερική ασφάλεια» (Border security and external security), την περίοδο 2014-2020, συμμετείχαν 145 οργανισμοί από την Ελλάδα σε έργα, με χρηματοδότηση ύψους 177.065.363 ευρώ (12,1% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ-28). Οι ιδιωτικές εταιρείες συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση (40,32% επί του συνόλου) και ακολουθούν οι ερευνητικοί οργανισμοί, (25,01%). Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία με 359 και 70 συμμετοχές αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν η Κρήτη με 27, η Δυτική Ελλάδα με 8 και η Στερεά Ελλάδα με 7 συμμετοχές.