Όσα συζητήθηκαν στο 8ο Athens Investment Forum - Δείτε το Συνέδριο - Real.gr

Όσα συζητήθηκαν στο 8ο Athens Investment Forum – Δείτε το Συνέδριο

19:02, 11/11/2025
Το 8ο Athens Investment Forum (AIF) επέστρεψε δυναμικά, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Banquet), με ένα κεντρικό θέμα που αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον».

Το Athens Investment Forum, που συνδιοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και τη Vertical Solutions SA, έχει καθιερωθεί ως θεσμός υψηλού κύρους καθώς συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αγοράς και των θεσμών, λειτουργώντας ως σημείο συνάντησης όσων καθορίζουν τις εξελίξεις και χαράσσουν τις στρατηγικές της επόμενης ημέρας για τη χώρα.

Δείτε το Συνέδριο:

 

8ο Athens Investment Forum – Κ. Χατζηδάκης: «Η Ελλάδα γίνεται κόμβος ενεργειακή ασφάλειας και σταθερότητας στην Ευρώπη»

8ο Athens Investment Forum – Παπασταύρου: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι αυτοσκοπός – Θέλουμε έναν καθαρότερο πλανήτη, αλλά με ενεργειακό ρεαλισμό»

8ο Athens Investment Forum – Ανδρέας Σιάμισιης, CEO Helleniq Energy: «Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακή δύναμη»

8ο Athens Investment Forum – Επενδύσεις 6 δισ. ευρώ έως το τέλος της 10ετίας, προκλήσεις και προοπτικές στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας

8ο Athens Investment Forum: Υποδομές και κατασκευές – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο νέο διεθνές περιβάλλον

8ο Athens Investment Forum – Κ. Κυρανάκης: «Το 2026 ο σιδηρόδρομος σε πλήρη τηλεδιοίκηση – Η Ελλάδα αποκτά στρατηγικό ρόλο στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών»

8ο Athens Investment Forum – Πιερρακάκης: «Το στοίχημα είναι να κινηθούμε ταχύτερα – Χρειαζόμαστε ιδιωτικούς καταλύτες μετά το Ταμείο Ανάκαμψης» 

8ο Athens Investment Forum, Καραβίας – Ψάλτης: «Η σταθερότητα είναι το θεμέλιο – Τώρα το στοίχημα είναι οι επενδύσεις και η παραγωγικότητα»

8ο Athens Investment Forum: Επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στο επίκεντρο

8ο Athens Investment Forum: Η Ελλάδα στον Ενεργειακό Χάρτη

8o Athens Investment Forum: «Ψηφιακή Ελλάδα 2.0: Υποδομές, Κυβερνοασφάλεια & το Μεγάλο Στοίχημα της Συνοχής»

Platinum χορηγοί είναι οι: Copelouzos Group, KPMG. Gold χορηγοί είναι: AKTOR, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, AVAX, Cognity, Kiefer, Scrufy. Silver χορηγοί είναι: ΔΕΔΔΗΕ, Alpha Bank, Atermon, Cosmote T, Hellenic Defence Systems S.A., Eurobank, Eurolife FFH, ΕΥ Parthenon, Fraport Greece, gastrade, Grant Thornton, Helleniq Energy, Hill International, IAI, IGI Poseidon, Motor Oil, Qualco Group, VNK capital. Bronze χορηγοί είναι: ΑΔΜΗΕ, δεsfa, Εθνική Τράπεζα, Φυσικό αέριο, Deloitte, Hellenic Duty-Free Shops, Enterprise Greece, LONGI, PRIME, Salamis Shipyards. Υποστηρικτές είναι: ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ελληνικό ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ΗΡΩΝ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, ΣΕΚΠΥ, ATHENS International Airport Eleftherios Venizelos, AXIA, BAE Systems, Bennett, mortek, noisis, Papapolitis & Papapolitis, Piraeus.

Χορηγοί επικοινωνίας του συνεδρίου είναι οι: Realnews, Real.gr, Realfm 97.8, ΕΡΤ, ΕΡΤ news, Mononews, Worldenergynews.

 

