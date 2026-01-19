Oxfam πριν από το Νταβός: Σε επίπεδο ρεκόρ η αύξηση της περιουσίας των δισεκατομμυριούχων - «Απειλή» για τη δημοκρατία - Real.gr

Η περιουσία των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε σε επίπεδο άνευ προηγουμένου το 2025, «υπονομεύοντας την πολιτική ελευθερία» και τροφοδοτώντας τις ανισότητες, καταγγέλλει η ΜΚΟ Oxfam, επισημαίνοντας ειδικά την πολιτική που ασκεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο φόρουμ των πλουσίων και των ισχυρών που ξεκινά εντός της ημέρας στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται την Τετάρτη στο ετήσιο ραντεβού που οργανώνεται αυτή την εβδομάδα στον χιονοδρομικό σταθμό των ελβετικών Άλπεων από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF).

Οι 12 πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι «κατέχουν περισσότερα πλούτη από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας» μαζί, ή αλλιώς τέσσερα δισεκατομμύρια ανθρώπους, τονίζει η Oxfam στην έκθεσή της για τις ανισότητες, που κάθε χρόνο καταγράφει άνοδο των περιουσιών των υπερπλουσίων.

Την περασμένη χρονιά, οι δισεκατομμυριούχοι του κόσμου ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους 3.000 και αθροιστικά η περιουσία που έχουν συσσωρεύσει ξεπέρασε τα 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, υπολογίζει η ΜΚΟ. Η αξία των περιουσιών τους κατέγραψε αύξηση 16,2%, τρεις φορές ταχύτερη από ό,τι τα πέντε προηγούμενα χρόνια, ενώ η μείωση της φτώχειας επιβραδύνεται αφότου ξέσπασε η πανδημία, το 2020.

Ευνοϊκή φορολογική πολιτική, κατάπνιξη των φωνών που διαφωνούν: Η συσσώρευση πλούτου επιτρέπει στους υπερπλούσιους πρόσβαση στους θεσμούς κι εξαγορά μέσων ενημέρωσης, «υπονομεύοντας την πολιτική ελευθερία και διαβρώνοντας τα δικαιώματα ολοένα περισσότερων» ανθρώπων, επισημαίνει η Όξφαμ.

Η οργάνωση λογαριάζει πως οι δισεκατομμυριούχοι έχουν «4.000 φορές περισσότερες πιθανότητες να καταλάβουν πολιτικό αξίωμα» από τους απλούς πολίτες. Αναφέρεται ιδίως στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συμπεριλαμβάνει όχι ακριβώς λίγους δισεκατομμυριούχους.

«Καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση»

Στο Νταβός χθες, ο αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν σε πολλά πλακάτ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που οργάνωσε η ελβετική σοσιαλιστική νεολαία, σε συνθήματα «Όχι στο WEF–Σταματήστε τον Τραμπ», αλλά και σε πανό που κρεμάστηκε στο μπαλκόνι σπιτιού: «Τραμπ, ναζιστή, άντε π@@@ξου».

Κάπου 300 διαδηλωτές φόραγαν μάσκες, όπως για παράδειγμα κάποιες που αναπαριστούσαν τον Ίλον Μασκ, τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία στην κορυφή της κατάταξης των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ενώ κράταγαν στα χέρια απομιμήσεις χαρτονομισμάτων.

Στο WEF «συναντώνται οι πιο ισχυροί και πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου για να συζητήσουν για το μέλλον μας, να πάρουν αποφάσεις, για παράδειγμα για την οικονομία ή για το κλίμα, που πλήττουν όλο τον κόσμο, και το κάνουν χωρίς καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση», τόνισε η Ναταλί Ριός, αντιπρόεδρος της ελβετικής σοσιαλιστικής νεολαίας, παρούσα στη συγκέντρωση.

Έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είναι «απαράδεκτο» το Νταβός να «υποδέχεται φασίστες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυτό συμβάλλει στο να νομιμοποιούνται οι ενέργειές τους».

Εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν βγει στον δρόμο από το Σάββατο για να πάνε στο Νταβός με τα πόδια από άλλη κοινότητα στην περιοχή. Μόνο ένα μέρος των διαδηλωτών επιτράπηκε από τις αρχές να πάρει μέρος στη χθεσινή συγκέντρωση. Προηγουμένως, απέκλεισαν την κίνηση προς τον χιονοδρομικό σταθμό για περίπου μιάμιση ώρα, διαπίστωσε μια δημοσιογράφος του AFP.

Φαύλος κύκλος

Οι οικονομικές και πολιτικές ανισότητες μπορεί να επιταχύνουν τη διάβρωση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των ανθρώπων με τρομακτική ταχύτητα», τόνισε ο γενικός διευθυντής της Oxfam International, ο Αμίταμπ Μπεχάρ, αναφερόμενος σε φαύλο κύκλο.

Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, προβλέπονται μαζικές μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενώ οι αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες εξασφάλισαν την εξαίρεσή τους από τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% που προβλέπει διεθνής συμφωνία.

«Τα μέτρα που ελήφθησαν επί προεδρίας Τραμπ (…) ωφέλησαν τους πλουσιότερους σε όλο τον κόσμο», υπογραμμίζει η έκθεση της Όξφαμ, η οποία καλεί να περιοριστεί η εξουσία των υπερπλουσίων και να φορολογηθούν «αληθινά», καθώς και να τους απαγορευτεί να χρηματοδοτούν προεκλογικές εκστρατείες.

Καταγγέλλοντας την «πίεση» για τεχνολογική απορρύθμιση που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ και την «παράλογη» πολιτική της ως προς τους τελωνειακούς δασμούς, η Κρίστι Χόφμαν, γενική γραμματέας της διεθνούς συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας UNI Global Union, συνηγόρησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο υπέρ πιο αναδιανεμητικής φορολογικής πολιτικής, καλύτερων κοινωνικών προγραμμάτων και δημοσίων υπηρεσιών.

Κάλεσε επίσης «να ενισχυθεί η δομή της αγοράς εργασίας» και να επιτραπεί «στους εργαζόμενους να έχουν φωνή».

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa