Παγκόσμια Ημέρα Μπύρας: Πάνω από 34 δισ. λίτρα παρήχθησαν στην ΕΕ το 2019, το 23% στη Γερμανία

Πάνω από 34 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας που περιέχουν αλκοόλ παρήχθησαν στην ΕΕ το 2019, σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές παραγωγής της Eurostat που κυκλοφόρησαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Η παραγωγή μπύρας στην ΕΕ ήταν ισοδύναμη με περίπου 77 λίτρα ανά κάτοικο.

Επιπλέον, το 2019 η ΕΕ παρήγαγε 1,4 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας που περιείχε λιγότερο από 0,5% αλκοόλ ή δεν είχε καθόλου αλκοόλ. Μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ, η Γερμανία ήταν ο κορυφαίος παραγωγός το 2019 με παραγωγή 8,0 δισεκατομμυρίων λίτρων (ή 23% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ). Με άλλα λόγια, περίπου μία στις τέσσερις μπύρες που περιέχουν αλκοόλ που παράγεται στην ΕΕ προέρχεται από τη Γερμανία.

Τη Γερμανία ακολουθεί η Πολωνία και η Ισπανία (όπου παράγονται από 3,9 δισεκατομμύρια λίτρα ή 11%), οι Κάτω Χώρες (2,5 δισεκατομμύρια λίτρα ή 7%), το Βέλγιο (2,4 δισεκατομμύρια λίτρα ή 7% · με τα δεδομένα 2017), η Γαλλία (2,0 δισεκατομμύρια λίτρα, ή 6%), και η Τσεχία (1,9 δισ. λίτρα ή 6%).

Σε σύγκριση με το 2018, η Λιθουανία σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή μπύρας που περιέχει αλκοόλ (+ 7%), ακολουθούμενη από την Ισπανία (+ 6%) και την Ιταλία (+ 5%).

Αντιθέτως, η παραγωγή μπύρας στις Κάτω Χώρες μειώθηκε κατά 9%, στη Λετονία κατά 7% και στη Σλοβακία κατά 6%.

Οι Κάτω Χώρες εξήγαγαν 1,9 δισ. λίτρα μπύρας που περιείχε αλκοόλ το 2019. Αυτό τις κατέστησε το μεγαλύτερο εξαγωγέα μπύρας στους 27 μπροστά από το Βέλγιο (1,7 δισ. λίτρα) και τη Γερμανία (1,6 δισ. λίτρα), την Τσεχία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία ( και τα 0,5 δισεκατομμύρια).

Οι κύριοι προορισμοί για τις εξαγωγές μπύρας σε χώρες εκτός ΕΕ ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες (911 εκατομμύρια λίτρα, 22%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (825 εκατομμύρια λίτρα, 20%). Ακολούθησαν η Κίνα (364 εκατομμύρια λίτρα, 9%), η Ρωσία (258 εκατομμύρια λίτρα, 6%), ο Καναδάς (193 εκατομμύρια λίτρα, 5%), η Νότια Κορέα (184 εκατομμύρια λίτρα, 4%), η Νότια Αφρική (108 εκατομμύρια τόνοι, 3%), Ελβετία (98 εκατομμύρια λίτρα, 2%), Αυστραλία (92 εκατομμύρια λίτρα, 2%) και Ταϊβάν (86 εκατομμύρια λίτρα, 2%).

Η εσωτερική αγορά για μπύρες που περιέχουν αλκοόλ και δεν παράγονται στην ΕΕ είναι μικρή. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ, προηγείται η βρετανική μπύρα (278 εκατομμύρια λίτρα ή το 47% όλων των εισαγωγών μπύρας εκτός ΕΕ το 2019) και η μεξικάνικη μπύρα (125 εκατομμύρια λίτρα, 21%), έναντι της σερβικής μπύρας ( 61 εκατομμύρια λίτρα, 10%), της λευκορωσικής μπύρας (33 εκατομμύρια λίτρα, 6%), της αμερικανικής μπύρας (19 εκατομμύρια λίτρα, 3%), της ουκρανικής μπύρας (15 εκατομμύρια λίτρα, 2%), της κινεζικής μπύρας (13 εκατομμύρια λίτρα, 2% ) και της ρωσικής μπύρας (9 εκατομμύρια λίτρα, 2%).