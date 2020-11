Παγκόσμιο διήμερο Webinar για τον Τουρισμό διοργανώνει η Έλενα Κουντουρά με τη συμμετοχή φορέων της διεθνούς και ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας

Η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά διοργανώνει διαδικτυακή διημερίδα για τον τουρισμό, με τη συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτήτων και φορέων της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής ταξιδιωτικής και τουριστικής βιομηχανίας καθώς και εκπροσώπων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το webinar "Restarting Travel and Tourism after the COVID-19 pandemic" πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή διαδικτυακά το διήμερο 16 και 17 Νοεμβρίου, ώστε να τεθούν τα καίρια ζητήματα για την αντιμετώπιση του ισχυρού πλήγματος της πανδημίας που δέχθηκε ο κλάδος των ταξιδίων και τουρισμού, και με στόχο

να ενισχυθεί ο διάλογος με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ταξιδιωτική αγορά για την ομαλή επανεκκίνηση του τουρισμού,

να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και ειδικά οι μικρομεσαίες και να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας,

να εξεταστούν λύσεις και βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν προς όφελος της ΕΕ και ιδιαίτερα της Ελλάδας, για να συνεχίσει και μετά την πανδημία να πρωταγωνιστεί στον τουρισμό.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, θα συζητηθεί η αντιμετώπιση σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την ασφάλεια και την ομαλή επανεκκίνηση των ταξιδίων και του τουρισμού.

Τις θέσεις και προτάσεις τους θα καταθέσουν οι:

Gloria Guevara , Πρόεδρος και CEO του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού WTTC, η οποία θα ανοίξει τη συζήτηση με μαγνητοσκοπημένη τοποθέτησή της.

Δρ. Taleb Rifai , τέως Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού UNWTO

Πρέσβειρα Dho Young - Shim , Πρόεδρος του φορέα των Ηνωμένων Εθνών UN SDG’s Advocate Alumni

Δρ. Mario Hardy , CEO της Ταξιδιωτικής Ένωσης Ασίας και Ειρηνικού, Pacific Asia Travel Association PATA

Edmund Bartlett, Υπουργός Τουρισμού της Τζαμάικας και Co-Chair του Παγκόσμιου Κέντρου Ανθεκτικότητας και Διαχείρισης Κρίσεων στον Τουρισμό, Global Tourism Resilience & Crisis Management Center GTRCMC.

Tην Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις προτεραιότητες για την ομαλή επανεκκίνηση των ταξιδίων και του τουρισμού στην Ευρώπη, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προστασία των θέσεων εργασίας.

Συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές και συγκεκριμένα οι:

Αλέξανδρος Βασιλικός , Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕxCom) της Συνομοσπονδίας των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, HOTREC, ο οποίος θα ανοίξει τη συζήτηση με μαγνητοσκοπημένη τοποθέτησή του.

Δρ. István Ujhelyi , Ευρωβουλευτής της Ουγγαρίας, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Διοικούσας Ομάδας της ΤaskForce για τον Τουρισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Jos é Ram ó n Bauz á D í az , Ευρωβουλευτής της Ισπανίας και μέλος της Διοικούσας Ομάδας της ΤaskForce για τον Τουρισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Lola U ñ a Cardenas , Αντιπρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού WTTC, αρμόδια του τομέα κυβερνητικών υποθέσεων

Γιώργος Τζιάλλας, εμπειρογνώμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών UNWTO και πρώην Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού.

Και στις δύο εκδηλώσεις συντονίστρια είναι η Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία- GUE/NGL Έλενα Κουντουρά.

Τα webinars είναι ανοικτά για το κοινό και όσοι επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν στους ακόλουθους συνδέσμους:

Δευτέρα, 16/11/2020, 13.00 (ώρα Ελλάδος)

Global Responses to the COVID-19 Pandemic in Travel and Tourism

https://us02web.zoom.us/j/82682427181?pwd=Y0U1WitscHdxVndFYVh6OWdIb21Ddz09

Τρίτη, 17/11/2020, 13.00 (ώραΕλλάδος)

Restarting Travel and Tourism in Europe

https://us02web.zoom.us/j/86599773608?pwd=WGVzN2szZkdoNFNYbTZ1N2R5UTFodz09