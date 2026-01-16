Πάνω από 258 χιλιάδες νέα αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν το 2025 - Real.gr

Ταυτόχρονα, η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025, ανήλθε σε 83.381.

Αύξηση 23,8% σημείωσαν πέρυσι τον Δεκέμβριο οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 18.341 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 14.815 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (μείωση 4,9% είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 11.956 έναντι 9.314 που κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 28,4%.

Στο σύνολο του 2025, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 258.136 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 243.796 που κυκλοφόρησαν το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9% (αύξηση 2,4% είχε καταγραφεί το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 156.561 έναντι 148.276 που κυκλοφόρησαν το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,6%.

Παράλληλα, τον Δεκέμβριο κυκλοφόρησαν 3.139 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 3.277 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,2% (αύξηση 28,9% είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 3.030 έναντι 3.166 που κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,3%.

Το 2025, κυκλοφόρησαν 83.381 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 81.897 που κυκλοφόρησαν το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8% (αύξηση 18% είχε σημειωθεί το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 79.887 έναντι 77.979 που κυκλοφόρησαν το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4%.