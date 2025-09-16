Πάνω από 6.000 πολίτες στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη - Real.gr

Quantcast
12:56, 16/09/2025
Πάνω από 6.000 πολίτες στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Περισσότεροι από 6.000 πολίτες επισκέφθηκαν την εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Με 6.449 επισκέπτες και πάνω από 2.500 προεγγραφές, η διοργάνωση καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες συμμετοχές του θεσμού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από τις 100 συμμετέχουσες επιχειρήσεις, 276 υποψήφιοι προωθούνται για άμεση πρόσληψη και 921 προτείνονται για δεύτερη συνέντευξη, αντανακλώντας την υψηλή ζήτηση για εργασία και αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «η πλειονότητα των επιχειρήσεων ανέφεραν σημαντική άνοδο στην ποιότητα των βιογραφικών σημειωμάτων, καθώς και μεγαλύτερη συμμετοχή νέων σε ηλικία υποψηφίων, συγκριτικά με προηγούμενες διοργανώσεις.

Οι “Ημέρες Καριέρας” επιβεβαιώνουν τον στρατηγικό ρόλο της ΔΥΠΑ ως “γέφυρα” μεταξύ των δεξιοτήτων των υποψηφίων και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την απασχόληση και υποστηρίζοντας νέους και γυναίκες σε όλη τη χώρα.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να διευρύνει τις δράσεις της στην κατάρτιση και στην επανακατάρτιση, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό και ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας».

