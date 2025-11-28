Πάνω από 700 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» ΔΥΠΑ στη Δράμα - Real.gr

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει τις στοχευμένες δράσεις διασύνδεσης ανέργων και επιχειρήσεων, δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης σε όλη τη χώρα.

Η Δράμα υποδέχεται αύριο, Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, την 48η «Ημέρα Καριέρας», με ρεκόρ συμμετοχών επιχειρήσεων και περισσότερες από 700 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, στο Hydrama Grand Hotel (Αγίας Βαρβάρας 11), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και η δήλωση συμμετοχής είναι εδώ: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-dypa-drama-2025

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Επιχειρήσεις και κλάδοι που συμμετέχουν

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους, όπως:

– χονδρικό και λιανικό εμπόριο,

– βιομηχανίες τροφίμων και γάλακτος,

– οινοποιεία και ζαχαροπλαστική,

– κατασκευές και ενεργειακά έργα,

– υπηρεσίες υγείας,

– τηλεπικοινωνίες,

– τουρισμός και φιλοξενία.

Περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας-Ειδικότητες

Μεταξύ άλλων, ζητούνται: ηλεκτρολόγοι & μηχανολόγοι μηχανικοί, μεταλλειολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, οινολόγοι, εργατοτεχνίτες, μαρμαροτεχνίτες, βαφείς, φανοποιοί, χειριστές μηχανημάτων, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης & τεχνικής υποστήριξης, υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, πωλητές, αποθηκάριοι, εργάτες παραγωγής, συσκευαστές τροφίμων, οδηγοί, προσωπικό καθαριότητας και ειδικότητες τουρισμού-φιλοξενίας.

Ενημέρωση και υποστήριξη από τη ΔΥΠΑ

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και από στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες επαγγελματικής υποστήριξης.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι «Ημέρες Καριέρας» αποτελούν έναν από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς της ΔΥΠΑ, που φέρνει σε άμεση επαφή επιχειρήσεις και ανέργους σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας σημαντικά στη γεφύρωση του κενού δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.