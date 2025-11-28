Quantcast
Πάνω από 700 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» ΔΥΠΑ στη Δράμα - Real.gr
real player

Πάνω από 700 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» ΔΥΠΑ στη Δράμα

13:40, 28/11/2025
Πάνω από 700 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» ΔΥΠΑ στη Δράμα

   Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει τις στοχευμένες δράσεις διασύνδεσης ανέργων και επιχειρήσεων, δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης σε όλη τη χώρα.

Η Δράμα υποδέχεται αύριο, Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, την 48η «Ημέρα Καριέρας», με ρεκόρ συμμετοχών επιχειρήσεων και περισσότερες από 700 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, στο Hydrama Grand Hotel (Αγίας Βαρβάρας 11), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και η δήλωση συμμετοχής είναι εδώ: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-dypa-drama-2025

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Επιχειρήσεις και κλάδοι που συμμετέχουν

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους, όπως:

– χονδρικό και λιανικό εμπόριο,

– βιομηχανίες τροφίμων και γάλακτος,

– οινοποιεία και ζαχαροπλαστική,

– κατασκευές και ενεργειακά έργα,

– υπηρεσίες υγείας,

– τηλεπικοινωνίες,

– τουρισμός και φιλοξενία.

Περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας-Ειδικότητες

Μεταξύ άλλων, ζητούνται: ηλεκτρολόγοι & μηχανολόγοι μηχανικοί, μεταλλειολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, οινολόγοι, εργατοτεχνίτες, μαρμαροτεχνίτες, βαφείς, φανοποιοί, χειριστές μηχανημάτων, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης & τεχνικής υποστήριξης, υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, πωλητές, αποθηκάριοι, εργάτες παραγωγής, συσκευαστές τροφίμων, οδηγοί, προσωπικό καθαριότητας και ειδικότητες τουρισμού-φιλοξενίας.

Ενημέρωση και υποστήριξη από τη ΔΥΠΑ

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και από στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες επαγγελματικής υποστήριξης.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι «Ημέρες Καριέρας» αποτελούν έναν από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς της ΔΥΠΑ, που φέρνει σε άμεση επαφή επιχειρήσεις και ανέργους σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας σημαντικά στη γεφύρωση του κενού δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Μεσολόγγι: Κεραυνός έπεσε σε στρατόπεδο - Τέσσερις στρατιώτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Μεσολόγγι: Κεραυνός έπεσε σε στρατόπεδο - Τέσσερις στρατιώτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

15:00 28/11
Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη η επόπτρια του ΑΤ των Αγίων Αναργύρων - Τι είπε στην απολογία της

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη η επόπτρια του ΑΤ των Αγίων Αναργύρων - Τι είπε στην απολογία της

14:59 28/11
Ελευθερία Κοντογεώργη: Οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Λάγιου για την ξαφνική αποχώρηση της ηθοποιού από την παράσταση

Ελευθερία Κοντογεώργη: Οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Λάγιου για την ξαφνική αποχώρηση της ηθοποιού από την παράσταση

14:45 28/11
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε τα πτώματα ακόμη εννέα μαχητών της Χαμάς σε τούνελ

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε τα πτώματα ακόμη εννέα μαχητών της Χαμάς σε τούνελ

14:30 28/11
Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

14:25 28/11
Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται οι συναυλίες της στην Αμερική – Η ανακοίνωση για την υγεία της

Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται οι συναυλίες της στην Αμερική – Η ανακοίνωση για την υγεία της

14:17 28/11
Ο ΟΗΕ ζητεί «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

Ο ΟΗΕ ζητεί «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

14:15 28/11
Μητσοτάκης σε Μέτσολα: Η ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ωριμάσει γεωπολιτικά

Μητσοτάκης σε Μέτσολα: Η ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ωριμάσει γεωπολιτικά

14:02 28/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved