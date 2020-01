Πάνω από 18 δισ. ευρώ οι προσφορές στην πρώτη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές με 15ετές ομόλογο

Με προσφορές - «μαμούθ» έκλεισε το βιβλίο, για το 15ετές Ελληνικό ομόλογο, με την Αθήνα να «σηκώνει» 2,5 δισ. ευρώ από τις αγορές.

Πάνω από τα 18,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι προσφορές των επενδυτών στο βιβλίο που άνοιξε νωρίτερα ο ΟΔΔΗΧ για την έκδοση 15ετούς ομολόγου. Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση άνοιξε σήμερα το πρωί ενώ η Αθήνα άντλησε τελικά 2,5 δισ. ευρώ.

Οι αρχικές σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου (IPT) ήταν στα Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, κάτι που οδηγεί το κουπόνι της έκδοσης κοντά στο 2,1%. Ωστόσο, η έκρηξη της ζήτησης από τους επενδυτές οδηγεί σε μείωση του κόστους, αρχικά στα Mid Swaps + 170 μονάδες βάσης και στη συνέχεια στα Mid Swaps + 165 μονάδες βάσης, ήτοι κοντά στο 2%.

Σύμφωνα με την πρόσκληση στους επενδυτές, ο τίτλος ωριμάζει στις 4 Φεβρουαρίου του 2035 ενώ ο διακανονισμός λαμβάνει χώρα στις 4 Φεβρουαρίου 2020.

Σημειώνεται ότι χθες δόθηκε σχετικό mandate σε BNP Paribas, Barclays, BofA, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan για την αναδοχή της έκδοσης που ωριμάζει το 2035.

