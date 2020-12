Πάνω από 30.500 αιτήσεις για το πρόγραμμα ΟΑΕΔ Coursera

Λήγει την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, στις 23:59, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για δωρεάν πρόσβαση ανέργων σε διαδικτυακά μαθήματα διαφορετικών ειδικοτήτων και θεματικών ενοτήτων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με το Coursera.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έως σήμερα, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 30.500 αιτήσεις, ενώ ήδη έχουν επιλεγεί πάνω από 55.000 μαθήματα από τους ωφελούμενους και έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 34.000 διδακτικές ώρες παρακολούθησης μαθημάτων.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-katartise-gia-anergous-coursera.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Δωρεάν κατάρτιση για ανέργους (Coursera).

Η εταιρεία Coursera, μέσω της παγκοσμίως αναγνωρισμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, που διαθέτει, παρέχει σειρά μαθημάτων σε πλήθος ειδικοτήτων σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως τα Carnegie Mellon, Columbia University, Duke University, École Polytechnique, Johns Hopkins University, Imperial College, New York University, Princeton University, Stanford University, University of Chicago, University of Leeds και Yale University.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ΟΑΕΔ παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε έως 50.000 εγγεγραμμένους ανέργους σε 77 σειρές μαθημάτων υποτιτλισμένων στα ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800 αγγλόγλωσσες σειρές μαθημάτων, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων γνώσεων, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Coursera.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους ωφελούμενους με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εγγραφή και την πρόσβασή τους στην πλατφόρμα Coursera. Η διαδικασία επιλογής των μαθημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου και η παρακολούθηση των μαθημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021. Όσοι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν επιτυχώς κάθε μάθημα, θα λάβουν δωρεάν πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Coursera.