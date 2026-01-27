Quantcast
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο - Προτεραιότητα η ενεργειακή θωράκιση της χώρας - Real.gr
real player

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο – Προτεραιότητα η ενεργειακή θωράκιση της χώρας

12:58, 27/01/2026
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο – Προτεραιότητα η ενεργειακή θωράκιση της χώρας

Την αναστολή των οικοδομικών εργασιών στη Μήλο έως ότου αποφανθούν το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Αρχή Διαφάνειας προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

Όπως τόνισε, προέχει η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών, επισημαίνοντας ότι «αυτήν τη στιγμή αναστέλλονται οι εργασίες μέχρι να υπάρξει τελική κρίση από τη Δικαιοσύνη».

Αναφερόμενος γενικότερα στο πολεοδομικό πλαίσιο, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για ένα ενιαίο, απλοποιημένο και ψηφιακό σύστημα, που θα διασφαλίζει ίσους κανόνες σε όλη τη χώρα και θα ενισχύει την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επενδυτές. «Δεν μπορεί η ίδια διάταξη να ερμηνεύεται διαφορετικά από ΥΔΟΜ σε ΥΔΟΜ. Χρειαζόμαστε διαφάνεια και ενιαία εφαρμογή, είτε μιλάμε για τη Μήλο είτε για τα Κύθηρα», σημείωσε.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, τονίζοντας ότι η Ευρώπη έχει λάβει στρατηγική απόφαση για τη σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Όπως είπε, στον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό ενσωματώθηκε ρύθμιση που θεωρεί, κατ’ αρχήν, ως ρωσικής προέλευσης κάθε φυσικό αέριο που εισέρχεται μέσω αγωγών από την Τουρκία, εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, εξέλιξη που χαρακτήρισε επιτυχία της ελληνικής πλευράς.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου ενέργειας προς την Ευρώπη, αναφερόμενος στις υποδομές της Ρεβυθούσας, της Αλεξανδρούπολης και στους σταθμούς συμπίεσης στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών και της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας της χώρας.

Τέλος, μίλησε για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της ρευματοκλοπής, σημειώνοντας ότι η εγκατάσταση 1,3 εκατ. «έξυπνων» μετρητών συμβάλλει ουσιαστικά στον εντοπισμό παραβατικών πρακτικών, με στόχο την προστασία των συνεπών καταναλωτών, χωρίς να προκαλούνται αδικίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Λατινοπούλου στον Realfm 97,8: Η Καρυστιανού είναι ο ορισμός του απολιτίκ – Πολιτικά κοράκια φούσκωναν τα πανιά της

Λατινοπούλου στον Realfm 97,8: Η Καρυστιανού είναι ο ορισμός του απολιτίκ – Πολιτικά κοράκια φούσκωναν τα πανιά της

13:28 27/01
Οργή στα Τρίκαλα για την τραγωδία στο εργαστάσιο Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» – BINTEO

Οργή στα Τρίκαλα για την τραγωδία στο εργαστάσιο Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» – BINTEO

13:18 27/01
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πυροδότησε πυρκαγιές - Η Μελβούρνη κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα των τελευταίων 17 ετών

Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πυροδότησε πυρκαγιές - Η Μελβούρνη κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα των τελευταίων 17 ετών

13:15 27/01
Μητσοτάκης για ευλογιά αιγοπροβάτων: Μόνη προτεραιότητα και μόνη στρατηγική είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας - Δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού

Μητσοτάκης για ευλογιά αιγοπροβάτων: Μόνη προτεραιότητα και μόνη στρατηγική είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας - Δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού

13:06 27/01
Victoria Beckham: Ηχηρή η απουσία του Brooklyn από τη μεγάλη στιγμή της

Victoria Beckham: Ηχηρή η απουσία του Brooklyn από τη μεγάλη στιγμή της

13:00 27/01
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο - Προτεραιότητα η ενεργειακή θωράκιση της χώρας

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο - Προτεραιότητα η ενεργειακή θωράκιση της χώρας

12:58 27/01
ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κάνει τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των ψευδών στη διαχείριση της ευλογιάς

ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κάνει τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των ψευδών στη διαχείριση της ευλογιάς

12:47 27/01
Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους από ανατροπή σκάφους ανοικτά του Ομάν

Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους από ανατροπή σκάφους ανοικτά του Ομάν

12:45 27/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved