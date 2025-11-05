Παπασταύρου: Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών σχέσεων - Real.gr

Το επόμενο 48ωρο η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών σχέσεων και αυτό λέει πολλά για τη δύναμη που έχει η χώρα, να εκμεταλλευθεί τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές που έχει χρηματοδοτήσει ο ελληνικός λαός, την πολιτική και οικονομική σταθερότητα που διαθέτει και το φιλοεπενδυτικό κλίμα.

Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025» που διοργανώνει το ΤΕΕ, αναφερόμενος σην επερχόμενη συνεδρίαση των Υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC), αύριο και μεθαύριο στην Αθήνα, παρουσία 4 υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ και εκπροσώπων 25 χωρών της Ευρώπης. Αναφερόμενος στις έρευνες υδρογονανθράκων, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι όλες οι χώρες της περιοχής έχουν προχωρήσει στη διερεύνηση του δυναμικού τους και “οφείλουμε στις επόμενες γενιές να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα”. Ανέφερε εξάλλου ότι χθες τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος απαρίθμησε σειρά τομέων του ενεργειακού χώρου όπου οι εξελίξεις δείχνουν ότι η χώρα αλλάζει ταχύτητα.

Είναι:

-Οι υποδομές φυσικού αερίου (Ρεβυθούσα, Αλεξανδρούπολη, αγωγός ΤΑΡ, διασυνδέσεις με Βουλγαρία και Β.Μακεδονία) που καθιστούν τη χώρα εξαγωγέα ενεργειακής ασφάλειας στα Βαλκάνια.

-Οι νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο που παρέχουν ευελιξία στο ελληνικό και το περιφερειακό σύστημα.

-Η “έκρηξη” επενδύσεων στις ΑΠΕ όπου ήδη η εγκατεστημένη ισχύς έχει φθάσει στα 16 γιγαβάτ και επέτρεψε στη χώρα το 2024 για πρώτη φορά από το 2000 να γίνει καθαρός εξαγωγέας ενέργειας με όφελος 700 εκατ. Ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο.

-Η αντλησιοταμίευση και οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας.

-Οι επενδύσεις στα δίκτυα οι οποίες από 400 εκατ το 2019 φθάνουν τώρα στο 1,5 δισ. ετησίως.

-Οι πρωτοφανείς επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας

-Οι εξελίξεις στις έρευνες για υδρογονάνθρακες που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον εταιρειών όπως η Chevron και η Exxon.

-Η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα που θα συνδράμει βιομηχανικούς κλάδους όπως τα διυλιστήρια και η τσιμεντοβιομηχανία.

-Νέες τεχνολογίες όπως τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και το υδρογόνο.

-Η αξιοποίηση του βιομεθανίου με το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα.

-Η βιομηχανία που σχετίζεται με την ενέργεια (χάλυβας, σίδηρος, αλουμίνιο, καλώδια, σωλήνες, ηλιακοί θερμοσίφωνες, διυλιστήρια).

-Οι ορυκτές πρώτες ύλες με που σημαντικές επενδύσεις μεταξύ άλλων σε χρυσό και χαλκό.

Η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών , Δέσποινα Παληαρούτα ανέφερε ότι χρειάζεται ρεαλισμός για την πράσινη μετάβαση καθώς δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη ενώ η μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ δημιουργεί προκλήσεις που αντιμετωπίζονται με τις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και νέα εργαλεία διαχείρισης των περικοπών.

Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ανέφερε ότι αναπτύσσονται νέα προϊόντα και πλατφόρμες που θα βοηθήσουν στην ανάδειξη της χώρας σε κόμβο για το φυσικό αέριο στη ΝΑ Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Ο γενικός διευθυντής λειτουργίας, υποδομών και αγοράς του ΑΔΜΗΕ Δημήτρης Μίχος σημείωσε ότι διάγουμε τη χειρότερη περίοδο της τελευταίας 20ετίας (με εξαίρεση το 2017) ως προς τα υδατικά αποθέματα στους ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών, που αντιστοιχούν σε 1200 γιγαβατώρες. Σημείωσε επίσης την ανάγκη διατήρησης θερμικής ισχύος (φυσικό αέριο) για λόγους επάρκειας και ανθεκτικότητας του συστήματος.

Ο Ιωάννης Καρύδας, CEO Renewables and Energy Storage του ομίλου Κοπελούζου επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει η εκπόνηση των οριστικών μελετών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο που περιλαμβάνουν την ακριβή χαρτογράφηση του βυθού, ενώ επίκειται η συμφωνία με την κυβέρνηση της Αιγύπτου για την έκταση 2.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων όπου θα εγκατασταθούν τα αιολικά και φωτοβολταϊκά που θα τροφοδοτούν τη διασύνδεση “με προφίλ συνεχούς ροής”.

Ο Δρ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου, Γενικός Διευθυντής της EUNICE ENERGY GROUP, σημείωσε ότι η μονάδα αποθήκευσης στην Πτολεμαϊδα είναι έτοιμη να κατασκευαστεί εφόσον ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο.

Ο επικεφαλής του τμήματος ενέργειας της Grant Thornton, Ιωάννης Στεφάνου, ανέφερε ότι οι τιμές έχουν μειωθεί μεν σε σχέση με το 2023 αλλά δεν προβλέπεται να επανέλθουν στα παλαιότερα επίπεδα εξαιτίας του κόστους του φυσικού αερίου και των ρύπων.

Ο Γενικός Διευθυντής των Μεταλλείων Θράκης, Λεωνίδας Μπακούρας, ανέφερε ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επένδυση εκπονείται από ελληνικά πανεπιστήμια (Δημοκρίτειο, Μετσόβειο, Αριστοτέλειο, Πολυτεχνεία Κρήτης και Θεσσαλίας) και θα κατατεθεί το Δεκέμβριο στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ