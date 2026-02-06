Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Real.gr

Τι δήλωσε στον realfm 97,8 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron και αρχίζουν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026 οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης, δήλωσε στον realfm 97,8 και την εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Συμπλήρωσε ότι θα χρειαστούν δύο χρόνια ώστε να γίνει γνωστό εάν θα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα.

