Παπαστράτος στη ΔΕΘ: Συζήτηση για το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων - Επιπτώσεις και Προκλήσεις - Real.gr

Στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση – στο εταιρικό περίπτερο της Παπαστράτος – με θέμα «Παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων: Επιπτώσεις και Προκλήσεις», με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και του Αντιπροέδρου της Παπαστράτος, Ιάκωβου Καργαρώτου. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Τάσος Ζάχος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν τα στοιχεία για την εξέλιξη του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα, τα οποία καταγράφουν σημαντική μείωση. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων εκτιμάται το 2024 στο 17% της συνολικής κατανάλωσης, έναντι 24% το 2023, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την αυξητική τάση που παρατηρείται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η πρόοδος αυτή αποδίδεται στην αποτελεσματικότητα των διωκτικών Αρχών, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στη σταθερότητα της φορολογίας.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας επισήμανε ότι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως: «Το θέμα της φοροδιαφυγής είναι στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής και γίνεται πράξη με πολύ συγκεκριμένους στόχους. Το φορολογικό καθεστώς πρέπει να είναι όσο πιο σταθερό και προβλέψιμο γίνεται και να αφήνει θετικό αποτύπωμα για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ο νέος τελωνειακός κώδικας, που αναθεωρήθηκε για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, ενισχύει την ψηφιοποίηση, τη διασύνδεση των ελεγκτικών μηχανισμών και προσφέρει ισχυρά εργαλεία για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.»

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σημειώνοντας ότι η τεχνογνωσία της αγοράς είναι καθοριστική για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Αναφερόμενος στη σοβαρότητα του προβλήματος, επισήμανε: «Το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων δεν προκαλεί μόνο απώλεια εσόδων, αλλά είναι πολλαπλά επιζήμιο και για τη δημόσια υγεία. Οι πολίτες που αγοράζουν αυτά τα προϊόντα εκτίθενται σε απρόβλεπτους κινδύνους, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούν εγκληματικά δίκτυα που δρουν σε όλο τον κόσμο. Τα ευρήματα από τις αναλύσεις που διενεργούνται από το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι σοκαριστικά: περιττώματα ποντικών, νύχια και μούχλα βρίσκονται μέσα στα παράνομα τσιγάρα.»

Ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος Καργαρώτος, παρουσίασε τα δεδομένα που καταγράφουν τη σημαντική πρόοδο στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου, αποδίδοντας τη μείωση του φαινομένου σε ένα συνδυασμό παραγόντων: «Η μείωση του ποσοστού των παράνομων τσιγάρων από το 24% στο 17% είναι ένα εξαιρετικά ενθαρρυντικό αποτέλεσμα, που αποδεικνύει τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν υπάρχει σχέδιο, συντονισμός και συνεργασία. Η πρόκληση, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Χρειάζεται να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική και να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην καινοτομία και την πρόληψη, ώστε να μη δούμε ξανά το φαινόμενο να εντείνεται, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια. Η μάχη κατά του παράνομου εμπορίου και η προστασία των πιο ευάλωτων δεν είναι αγώνας που μπορεί να κερδηθεί από έναν μόνο φορέα, χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις για να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον για τη χώρα.»