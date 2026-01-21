Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο - Real.gr

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Θεσσαλίας, Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, όπως ανακοινώθηκε. Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων ανέρχεται στα 577,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

Συγκεκριμένα, και με στόχο η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη να τεθεί στο επίκεντρο της αξιοποίησης των εθνικών πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής προόδου, εγκρίθηκαν:

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 197 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέρχονται στα 256,1 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 41,27%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 27,77%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 14,47%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 10,55%. Υποστήριξη Προγραμμάτων 3,91%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 1,57%. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 0,46%.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηπείρου: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 133 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχονται στα 172,9 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 48,1%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 22,5%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 9,77%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 9,02%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 7,5%. Διοικητική Υποστήριξη 2,25%. Ψηφιακός Μετασχηματισμός 0,75%.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 114 εκατ. ευρώ,. ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέρχονται στα 148,2 εκατ. ευρώ Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 44%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 16%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 13%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 13%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 7%. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 5%. Υποστήριξη Προγραμμάτων 2%.

Είχε προηγηθεί η έγκριση των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης. Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται η έγκριση των αντίστοιχων Προγραμμάτων Ανάπτυξης και για τις άλλες Περιφέρειες της χώρας.

ΦΩΤΟ- ΠΗΓΗ: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών