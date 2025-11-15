Παπαθανάσης για την αναβάθμιση από τη Fitch: Η αξιοπιστία της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής αναγνωρίζεται διεθνώς - Real.gr

Στην αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές από τον οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναφέρθηκε με δήλωσή του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κάνοντας λόγο για «μία ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση η ανακοίνωση του οίκου Fitch Ratings, «έρχεται να επιβεβαιώσει εκ νέου, τη διεθνή αναγνώριση για την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της ακολουθούμενης αναπτυξιακής οικονομικής με δημοσιονομική σοβαρότητα και κοινωνικό πρόσημο, που ακολουθείται απαρέγκλιτα από τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά, και τις θετικές προοπτικές που διανοίγονται για την ελληνική οικονομία».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Παπαθανάση

«Η ανακοίνωση του οίκου Fitch Ratings, σε συνέχεια όλων αυτών που οδήγησαν στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα μας μετά από μια ολόκληρη 15ετία, αποτελεί μια ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Έρχεται να επιβεβαιώσει εκ νέου, τη διεθνή αναγνώριση για την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της ακολουθούμενης αναπτυξιακής οικονομικής με δημοσιονομική σοβαρότητα και κοινωνικό πρόσημο, που ακολουθείται απαρέγκλιτα από τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά, και τις θετικές προοπτικές που διανοίγονται για την ελληνική οικονομία. Για τη διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για την περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων. Για την ακόμα μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ. Για την ακόμα μεγαλύτερη μείωση φόρων. Για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διεύρυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στα τραπεζικά ιδρύματα. Κυρίως όμως, για τη δημιουργία ακόμα περισσότερων νέων θέσεων εργασίας για όλους.

Μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, παρά τους αντίθετους ανέμους που πνέουν διεθνώς, αλλά και εξίσου σταθεροποιημένα μακροοικονομικά μεγέθη, με την ίδια σύνεση, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διπλής σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη, τόσο σε επίπεδο εισοδημάτων όσο και σε επίπεδο ισόρροπης ανάπτυξης στο σύνολο της Επικράτειας. Με την ίδια προσήλωση επιταχύνουμε την έμπρακτη υλοποίηση των δεσμεύσεών μας με στόχο κάθε ευρώ από τους ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς πόρους, να αξιοποιηθεί προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Με την ίδια συστηματικότητα και ρεαλισμό, να ανατροφοδοτήσουμε τον ενάρετο κύκλο που μετουσιώνει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική ευημερία».