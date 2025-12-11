Παράταση για την πληρωμή αγροτικών εισφορών στον ΕΛΓΑ - Τι προβλέπει τροπολογία - Real.gr

Παράταση στους αγρότες προκειμένου να αποπληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ και παράλληλη δυνατότητα καταβολής αποζημιώσεων σε παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές από φυσικές καταστροφές ακόμα και αν χρωστούν στον ΕΛΓΑ προβλέπει τροπολογία των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η ρύθμιση κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τετάρτης και φαίνεται να αποτελεί ένα από τα μέτρα της κυβέρνησης για την ικανοποίηση των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την τροπολογία:

«2.α. Παρατείνεται, αποκλειστικά για το έτος 2025, η προθεσμία καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) έως την οριζόμενη ημερομηνία (30/6/2026).

β. Παρέχεται στον ΕΛ.Γ.Α. η δυνατότητα να χορηγεί προκαταβολές αποζημιώσεων και στους παραγωγούς που υπέβαλαν ενιαία αίτηση ενίσχυσης μέσω του Ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για το έτος 2025 για καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου και υπέστησαν ζημίες που έχουν εκτιμηθεί και καταχωρηθεί, ακόμη και εάν οφείλουν το σύνολο ή μέρος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Ειδικότερα, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2026, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έως ογδόντα τοις εκατό (80%) της εκτιμώμενης αποζημίωσης που δικαιούνται και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιωθέν αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Οι προκαταβολές αποζημιώσεων που καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. έναντι αποζημιώσεων για ζημίες στη φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο έτους 2025, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. αλλά εντός των ορίων των ταμειακών διαθεσίμων του, θεωρούνται νόμιμες. Αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α. του οικονομικού έτους 2025 και καλύπτονται από τα έσοδα του από την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων παραγωγών.

3. Καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών από τους παγετούς της περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2025 και σε καμία περίπτωση πέραν της 30ής Ιουνίου 2026:

μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων για: i) τους αναφερόμενους υπαλλήλους που απασχολούνται σε οποιοδήποτε από τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας των προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τους υπαλλήλους/συνεργάτες σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζημίες που προκλήθηκαν από τους παγετούς της περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2025, και ii) τους δικαιούμενους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ζημίας που συνδέονται με αιτήματα οικονομικών ενισχύσεων.

μέχρι τις διακόσιες σαράντα (240) ώρες απασχόλησης ανά υπάλληλο και εξάμηνο η αποζημιωτική υπερωριακή εργασία του προσωπικού της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων αυτού.

4. Παρατείνεται η προθεσμία οριστικοποίησης από τον ΕΛ.Γ.Α. και αποστολής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προς βεβαίωση των οφειλών ασφαλισμένων παραγωγών ποσών που προέρχονται από την ειδική ασφαλιστική εισφορά των ετών 2020, 2021 και 2022»

Δείτε την τροπολογία:

tropologia