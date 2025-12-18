Quantcast
Παράταση στην υποχρεωτική τραπεζική κατάθεση για ενοίκια κατοικιών - Η ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ - Real.gr
09:40, 18/12/2025
  • Με τροπολογία, η έναρξη ισχύος των διατάξεων για την υποχρεωτική πληρωμή των μισθωμάτων κατοικιών μέσω τραπεζικού λογαριασμού μετατίθεται κατά ένα τρίμηνο. Ως νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται η 1η Απριλίου 2026.
  • Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία για να δοθεί χρόνος για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασταύρωσης δεδομένων και την προσαρμογή των πολιτών. Η ΠΟΜΙΔΑ είχε ζητήσει εγκαίρως την αναβολή έναρξης της ρύθμισης.
  • Η μη πλήρης συμμόρφωση συνεπάγεται για τους εκμισθωτές την απώλεια του αφορολογήτου 5% από τα μισθώματα, ενώ για τους ενοικιαστές την απώλεια όλων των επιδομάτων ενοικίου που δικαιούνται νόμιμα.
Από την 1η Απριλίου σε ισχύ το μέτρο. Η αναβολή κατέστη αναγκαία ώστε να δοθεί χρόνος για υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διασταύρωσης δεδομένων, αλλά και για να μπορέσουν οι πολίτες να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης, τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις” μετατίθεται κατά ένα τρίμηνο η έναρξη ισχύος των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 210 του ν. 5222/2025 για την πληρωμή των μισθωμάτων κατοικιών μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ως νέα έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης ορίζεται η 1η.Απριλίου 2026.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ, η ρύθμιση αυτή κατέστη αναγκαία προκειμένου να δοθεί χρόνος για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασταύρωσης δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και για να μπορέσουν οι πολίτες να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης η οποία θα προσδιορίσει τις λεπτομέρεις όσο και τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή του μέτρου, το οποίο με τη ρύθμιση αυτή επεκτείνεται και στα μισθώματα κατοικιών.

Η ΠΟΜΙΔΑ με επανειλημένες επιστολές της και υπομνήματά της προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ επεσήμανε εγκαίρως το τόσο το κατεπείγον του θέματος, όσο και τα επί μέρους ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Εν όψει δε του ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη σχετική υπουργική απόφαση, ζήτησε την αναβολή έναρξης της ρύθμισης προκειμένου να μην χρειαστεί να ταλαιπωρηθούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες αλλά και οι ενοικιαστές να προσαρμόσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στις προδιαγραφές του νέου μέτρου.

Υπενθυμίζεται ότι η μη πλήρης συμμόρφωση συνεπάγεται για μεν τους εκμισθωτές την απώλεια του αφορολογήτου 5% από τα μισθώματα, για δε τους ενοικιαστές την απώλεια όλων των επιδομάτων ενοικίου που δικαιούνται νόμιμα.

