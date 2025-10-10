Παράταση στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» - Real.gr

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση παρατείνεται η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:00.