Παράταση στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» - Real.gr

Παράταση στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

09:08, 10/10/2025
Παράταση στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2025.
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση παρατείνεται η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:00.
Η δράση με προϋπολογισμό 200.000.000 ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών καθώς και στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Επίσης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜμΕ επιδιώκεται μέσω της ένταξής τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και της συμμετοχής τους σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr

