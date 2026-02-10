Πέντε όροι για να γλυτώσουν τεκμαρτή φορολόγηση τα μπλοκάκια - Real.gr

Κομβικό στοιχείο ο αριθμός των εργοδοτών και η μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα οφέλη της απαλλαγής από το τεκμαρτό εισόδημα.

Πέντε βασικές προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι», προκειμένου να αποφύγουν το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και να φορολογηθούν ως μισθωτοί, απολαμβάνοντας το αφορολόγητο όριο.

Ενόψει της έναρξης της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 16 Μαρτίου, οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» για να αποφύγουν την επιβολή ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος και την φορολόγηση του εισοδήματος που απέκτησαν το 2025 από το πρώτο ευρώ θα πρέπει:

Να έχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία. Σε περίπτωση που οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες.

