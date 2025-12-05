Πετραλιάς: Ρύθμιση για τα παρακρατηθέντα 13 εκατ. στους εργαζόμενους των Ναυπηγείων - Real.gr

Νομοθετική ρύθμιση που θα ικανοποιεί το αίτημα των εργαζομένων για απόδοση των παρακρατηθέντων 13 εκατ. ευρώ, από τα 123 εκ. ευρώ, τα οποία καταβλήθηκαν στα Ελληνικά Ναυπηγεία (για δεδουλευμένα και αποζημιώσεις από το 2014), προανήγγειλε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθ. Πετραλιάς, απαντώντας σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Π. Χρηστίδη και του ΚΚΕ Ν. Αμπατιέλου.

Σε συνεργασία με την Ειδική Διαχείριση τις τελευταίες ημέρες και τους εργαζόμενους που συνάντησα, και σε συνεννόηση με τον υπουργό Κυρ. Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Γ. Κώτσηρα, «επεξεργαζόμαστε αυτήν τη στιγμή τη νομοθετική ρύθμιση, ώστε το συντομότερο να λυθεί το θέμα, και να επιστραφούν τα ποσά στην Ειδική Διαχείριση, και κατ’ επέκταση στους εργαζόμενους», ανέφερε ο κ. Πετραλιάς σημειώνοντας ότι «σκοπός μας είναι (αυτή η ρύθμιση) να προωθηθεί το συντομότερο δυνατό σε ένα από τα επόμενα νομοσχέδια».

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το ποσό των 13 εκατ. ευρώ αφορά τον φόρο τόκων που έχει παρακρατηθεί, καθώς επίσης επιστροφή ΦΠΑ στην ΕΝΑΕ, και μη επιβολή προσαυξήσεων και προστίμων λόγω παρακράτησης ΦΜΥ και ΑΠΔ, στο οποίο (οι εργαζόμενοι) όντως δεν έχουν ευθύνη, γιατί δεν μπορούσαν να τα υποβάλλουν νωρίτερα.

Όσο για την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου ICC της 31ης Ιουλίου 2025, «με την οποία επιδικάζονται εκατέρωθεν απαιτήσεις μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΝΑΕ» ο κ. Πετραλιάς τόνισε ότι «είναι πιο πολλά υπέρ του ελληνικού Δημοσίου και λιγότερα υπέρ της ΕΝΑΕ» και πως το δικαστήριο «διατάζει τον συμψηφισμό των δύο απαιτήσεων». «Σε κάθε περίπτωση, διότι μιλήσαμε αρκετά και με τον Ειδικό Διαχειριστή, η απόφαση εξετάζεται πολύ προσεκτικά από τους νομικούς, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι εργαζόμενοι», επεσήμανε.

Από την πλευρά του, ο κ. Χρηστίδης είπε ότι πρόκειται για χρήματα που τα έχουν δουλέψει οι εργαζόμενοι και αποζημιώσεις που τις δικαιούνται. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ένα κράτος απέναντι στους εργαζόμενους και πρέπει να είναι αρωγός τους αλλά και να εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις, όπως πρόσθεσε.

Ο κ. Αμπατιέλος ανέφερε ότι έχουμε ένα κράτος που «είναι ικανότατο να υπηρετεί ακόμα και τους ανταγωνισμούς των επενδυτών» αλλά «ανίκανο να απαντήσει στις ανάγκες των εργαζομένων, που περιμένουν πάνω από 10 χρόνια να πάρουν τις ανεξόφλητες οφειλές τους, ενώ όσοι παραμένουν εργαζόμενοι, ούτε συμβάσεις αορίστου χρόνου έχουν ούτε παίρνουν τα ίδια λεφτά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους».