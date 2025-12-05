Quantcast
Πετραλιάς: Ρύθμιση για τα παρακρατηθέντα 13 εκατ. στους εργαζόμενους των Ναυπηγείων - Real.gr
real player

Πετραλιάς: Ρύθμιση για τα παρακρατηθέντα 13 εκατ. στους εργαζόμενους των Ναυπηγείων

13:22, 05/12/2025
Πετραλιάς: Ρύθμιση για τα παρακρατηθέντα 13 εκατ. στους εργαζόμενους των Ναυπηγείων

Νομοθετική ρύθμιση που θα ικανοποιεί το αίτημα των εργαζομένων για απόδοση των παρακρατηθέντων 13 εκατ. ευρώ, από τα 123 εκ. ευρώ, τα οποία καταβλήθηκαν στα Ελληνικά Ναυπηγεία (για δεδουλευμένα και αποζημιώσεις από το 2014), προανήγγειλε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθ. Πετραλιάς, απαντώντας σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Π. Χρηστίδη και του ΚΚΕ Ν. Αμπατιέλου.

Σε συνεργασία με την Ειδική Διαχείριση τις τελευταίες ημέρες και τους εργαζόμενους που συνάντησα, και σε συνεννόηση με τον υπουργό Κυρ. Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Γ. Κώτσηρα, «επεξεργαζόμαστε αυτήν τη στιγμή τη νομοθετική ρύθμιση, ώστε το συντομότερο να λυθεί το θέμα, και να επιστραφούν τα ποσά στην Ειδική Διαχείριση, και κατ’ επέκταση στους εργαζόμενους», ανέφερε ο κ. Πετραλιάς σημειώνοντας ότι «σκοπός μας είναι (αυτή η ρύθμιση) να προωθηθεί το συντομότερο δυνατό σε ένα από τα επόμενα νομοσχέδια».

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το ποσό των 13 εκατ. ευρώ αφορά τον φόρο τόκων που έχει παρακρατηθεί, καθώς επίσης επιστροφή ΦΠΑ στην ΕΝΑΕ, και μη επιβολή προσαυξήσεων και προστίμων λόγω παρακράτησης ΦΜΥ και ΑΠΔ, στο οποίο (οι εργαζόμενοι) όντως δεν έχουν ευθύνη, γιατί δεν μπορούσαν να τα υποβάλλουν νωρίτερα.

Όσο για την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου ICC της 31ης Ιουλίου 2025, «με την οποία επιδικάζονται εκατέρωθεν απαιτήσεις μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΝΑΕ» ο κ. Πετραλιάς τόνισε ότι «είναι πιο πολλά υπέρ του ελληνικού Δημοσίου και λιγότερα υπέρ της ΕΝΑΕ» και πως το δικαστήριο «διατάζει τον συμψηφισμό των δύο απαιτήσεων». «Σε κάθε περίπτωση, διότι μιλήσαμε αρκετά και με τον Ειδικό Διαχειριστή, η απόφαση εξετάζεται πολύ προσεκτικά από τους νομικούς, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι εργαζόμενοι», επεσήμανε.

Από την πλευρά του, ο κ. Χρηστίδης είπε ότι πρόκειται για χρήματα που τα έχουν δουλέψει οι εργαζόμενοι και αποζημιώσεις που τις δικαιούνται. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ένα κράτος απέναντι στους εργαζόμενους και πρέπει να είναι αρωγός τους αλλά και να εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις, όπως πρόσθεσε.

Ο κ. Αμπατιέλος ανέφερε ότι έχουμε ένα κράτος που «είναι ικανότατο να υπηρετεί ακόμα και τους ανταγωνισμούς των επενδυτών» αλλά «ανίκανο να απαντήσει στις ανάγκες των εργαζομένων, που περιμένουν πάνω από 10 χρόνια να πάρουν τις ανεξόφλητες οφειλές τους, ενώ όσοι παραμένουν εργαζόμενοι, ούτε συμβάσεις αορίστου χρόνου έχουν ούτε παίρνουν τα ίδια λεφτά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κακοκαιρία Byron: Εγκλωβισμοί, πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι ποτάμια - LIVE Χάρτης

Κακοκαιρία Byron: Εγκλωβισμοί, πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι ποτάμια - LIVE Χάρτης

12:01 05/12
Νέο έκτακτο της ΕΜΥ - Σε αυτές τις περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ - Σε αυτές τις περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

12:33 05/12
Ποτάμια λάσπης στη Λακωνία - Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία Βyron - BINTEO-ΦΩΤΟ

Ποτάμια λάσπης στη Λακωνία - Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία Βyron - BINTEO-ΦΩΤΟ

10:33 05/12
Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

13:52 05/12
Πολάκης για Τσίπρα: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω... υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία - Εγώ δεν κάνω παρακάλια

Πολάκης για Τσίπρα: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω... υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία - Εγώ δεν κάνω παρακάλια

12:59 05/12
Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά - Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το υπάρχον σύστημα

Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά - Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το υπάρχον σύστημα

13:06 05/12
Nέες κινητοποιήσεις από τους αγρότες - Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους

Nέες κινητοποιήσεις από τους αγρότες - Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους

09:24 05/12
Αργυρός: Έχω ακούσει πολλές τρέλες, εγώ δεν ξέρω να κάνω πολιτική

Αργυρός: Έχω ακούσει πολλές τρέλες, εγώ δεν ξέρω να κάνω πολιτική

04:45 05/12

Ροή Ειδήσεων

Ο Τραμπ αναπροσαρμόζει «την αμυντική στρατηγική» των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Τραμπ αναπροσαρμόζει «την αμυντική στρατηγική» των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο

14:00 05/12
Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

13:52 05/12
Κρεμλίνο: Ρωσία και οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία

Κρεμλίνο: Ρωσία και οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία

13:49 05/12
Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ, ο Πούτιν αναμένει συνέχιση των παραδόσεων πετρελαίου στην Ινδία

Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ, ο Πούτιν αναμένει συνέχιση των παραδόσεων πετρελαίου στην Ινδία

13:47 05/12
Γαλλία: Πτήσεις drones επάνω από τη βάση των υποβρυχίων της γαλλικής αποτρεπτικής δύναμης στη Βρέστη

Γαλλία: Πτήσεις drones επάνω από τη βάση των υποβρυχίων της γαλλικής αποτρεπτικής δύναμης στη Βρέστη

13:45 05/12
Εύβοια: Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις - Συνεχίζει η Πυροσβεστική την άντληση υδάτων

Εύβοια: Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις - Συνεχίζει η Πυροσβεστική την άντληση υδάτων

13:42 05/12
Λέσβος: 23χρονη κατήγγειλε τον σύντροφο της για ενδοοικογενειακή βία - Τη χτύπησε και την απείλησε με μαχαίρι

Λέσβος: 23χρονη κατήγγειλε τον σύντροφο της για ενδοοικογενειακή βία - Τη χτύπησε και την απείλησε με μαχαίρι

13:39 05/12
Η Δανία επενδύει στην αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών ενσωματώνοντας το EASLEY AI στον υπερυπολογιστή Gefion

Η Δανία επενδύει στην αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών ενσωματώνοντας το EASLEY AI στον υπερυπολογιστή Gefion

13:36 05/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved