Πιερρακάκης για την έκδοση δεκαετούς ομολόγου: Η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας - Real.gr

Η έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κατέρριψε πολλά ρεκόρ. Η χώρα δανείστηκε 4 δισ. ευρώ με απόδοση 3,47%, έναντι 3,63% πέρυσι, την ώρα που τα ευρωπαϊκά επιτόκια αυξήθηκαν κατά περίπου 25 μονάδες βάσης.

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι:

Το ενδιαφέρον ήταν πρωτοφανές:

*49,5 δισ. προσφορές,

*330 επενδυτές

*Το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί ποτέ για ελληνική έκδοση.

Είναι η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας. Στην πράξη, σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το κράτος, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη, σταθερότητα και ελπίδα.