Πιερρακάκης: Η ισχυρή Ελλάδα στην οικονομία και στη διπλωματία αποτελεί ευθύνη και καθήκον όλων μας - Real.gr

«Θέλουμε να αναμετρηθούμε με εκείνους που έχουν πετύχει τις καλύτερες επιδόσεις σε κάθε τομέα» τονίζει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με αφορμή την παρουσία και ομιλία του εχθές στο Ηράκλειο, στην εκδήλωση της Grant Thornton Greece, ο κύριος Πιερρακάκης υπογραμμίζει ότι στη Κρήτη διαμορφώνεται ένα νέο υπόδειγμα προόδου: πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, μεγάλα έργα, δημόσιες επενδύσεις και ιδιωτικές πρωτοβουλίες συνθέτουν ένα οικοσύστημα που αποδεικνύει ότι η περιφέρεια μπορεί να γίνει μοχλός εθνικής ισχύος.

«Η ισχυρή Ελλάδα στην οικονομία και στη διπλωματία και η ισχυρή Ελλάδα στην άμυνα και στις θάλασσες αποτελούν ευθύνη και καθήκον μας» τονίζει μεταξύ άλλων ο υπουργός.

«Απέναντι στις νέες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τον διεθνή ανταγωνισμό, η Ελλάδα έχει επιλέξει και υπηρετεί τον ρόλο του αξιόπιστου εταίρου. Συνομιλούμε με όλους επί ίσοις όροις, αναζητώντας συγκλίσεις χωρίς να επιτρέπουμε την παραμικρή αμφισβήτηση των εθνικών δικαίων μας» όπως αναφέρει.

Και στο μήνυμά του τονίζει: «Η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2019. Δεν μας αρκεί το λίγο. Δεν μας αρκεί η πιθανώς ευμενής σύγκριση με άλλες περιφερειακές χώρες. Θέλουμε στο μέλλον να αναμετρηθούμε με εκείνους που έχουν πετύχει τις καλύτερες επιδόσεις σε κάθε τομέα».