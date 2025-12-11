Πιερρακάκης ή Βαν Πέτεγκεμ: Σήμερα η εκλογή για την προεδρία του Eurogroup - Η διαδικασία - Real.gr

Υπάρχουν κάποια αξιώματα στην Ε.Ε. που έχουν σημασία, που μετρούν, όπως η προεδρία της Κομισιόν, η προεδρία του Συμβουλίου, οι προεδρίες του Ευρωκοινοβουλίου και του Eurogroup, η θέση του επικεφαλής στην ΕΚΤ.

Η συντριπτική πλειονότητα όσων έχουν υπηρετήσει στα αξιώματα αυτά προέρχεται από τα έξι ιδρυτικά μέλη της Ε.Ε. (Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Ιταλία), όχι μόνο τον προηγούμενο αιώνα αλλά και από το 2007 και μετά, όπου τα μέλη έγιναν 28 και όλα τα αξιώματα αιρετά, όπως αναφέρει η Realnews.

Οι εκτός των έξι ιδρυτικών μελών της Ε.Ε. αποτελούν απλώς εξαιρέσεις. Δύο Βρετανοί, τρεις Ιρλανδοί, δύο Πολωνοί, δύο Ισπανοί, δύο Πορτογάλοι και μία κυρία από τη Μάλτα αποτελούν τη «λίστα των μη ιδρυτικών». Εννοείται πως από την Ελλάδα κανείς δεν είχε διεκδικήσει μέχρι σήμερα ένα από αυτά τα αξιώματα.

Αυτό αλλάζει με την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup. Και θα αλλάξει ακόμα περισσότερο αν σήμερα το απόγευμα οι ομόλογοί του αποφασίσουν υπέρ του και υπέρ της Ελλάδας. Οπως το έθεσε ο ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης «και μόνο η διεκδίκηση αυτής της θέσης από την Ελλάδα, με μεγάλες προοπτικές επιτυχίας, αναβαθμίζει την εικόνα και τον ρόλο της χώρας μας στη διεθνή σκηνή». Το γιατί έχει σημασία ο πρόεδρος του Eurogroup δεν χρειάζεται να το εξηγήσει κανείς στους Ελληνες, το εμπεδώσαμε τη δεκαετία 2010-2020. Παίζει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών κρίσεων και έχει τη δυνατότητα λήψης πολύ σοβαρών αποφάσεων. Η θέση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη στρατηγική κατεύθυνση της ευρωζώνης. Η τιμή για την Ελλάδα είναι ότι ο Κ. Πιερρακάκης δεν αυτοπροτάθηκε, τον παρότρυναν ομόλογοί του να θέσει υποψηφιότητα.

Handelsblatt: «Καλές πιθανότητες» για εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup

«Καλές πιθανότητες» να ηγηθεί του Eurogroup βλέπει για τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η Handelsblatt και επισημαίνει ότι μετά την κρίση χρέους, «η εκλογή του θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα». «Ο Πιερρακάκης παρουσιάζει στοιχεία που θα έκαναν πολλούς από τους συναδέλφους του να ζηλέψουν», υπογραμμίζει ο συντάκτης.

Στο δημοσίευμα φιλοξενούνται μεταξύ άλλων δηλώσεις τόσο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ότι η υποψηφιότητα του κ. Πιερρακάκη αποτελεί «απόδειξη ότι η Ελλάδα εφαρμόζει επιτυχημένες οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές» και της Γενικής Διευθύντριας του ΕΛΙΑΜΕΠ Ελένης Λαζάρου, η οποία τονίζει ότι ο πρόεδρος του Eurogroup διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην πολιτική σύγκλιση στην Ευρωζώνη και μετά τα βαθιά σημάδια της κρίσης χρέους, η ανάληψη του αξιώματος από έναν έλληνα υπουργό, θα έστελνε ισχυρό μήνυμα».

Ο Βέλγος

Αντίπαλος της Ελλάδας και του Κ. Πιερρακάκη είναι ένας Βέλγος, ο υπουργός Οικονομικών και αναπληρωτής πρωθυπουργός Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ. Η παράδοση είναι υπέρ του, καθώς το Βέλγιο ανήκει στην ιδρυτική εξάδα και οι εκπρόσωποί του έχουν πλαισιώσει έως σήμερα έξι φορές ένα από τα ανώτατα ευρωπαϊκά αξιώματα.

Ωστόσο, αυτή τη φορά το γεγονός ότι ο αντίπαλος είναι Βέλγος είναι πιθανό να ευνοήσει την Ελλάδα και την υποψηφιότητα του Κ. Πιερρακάκη, όπως εκτίμησε προ ημερών η έγκυρη «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Γιατί το Βέλγιο αρνείται να συναινέσει στη χρήση παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων – συγκεκριμένα των περίπου 180 δισ. ευρώ της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας που διακρατεί η Euroclear στις Βρυξέλλες, τη στιγμή που η Κομισιόν αλλά και η πλειονότητα των κρατών-μελών της Ε.Ε. πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η διαδικασία εκλογής

Με μυστική ψηφοφορία στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, που αρχίζει στις 16:00 ώρα Ελλάδας στις Βρυξέλλες, θα γίνει η εκλογή νέου προέδρου μετά την παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου για να αναλάβει θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Η εκλογή απαιτεί απλή πλειοψηφία 11 ψήφων από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, με τη διαδικασία να διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 2 του 14ου Πρωτοκόλλου της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει ότι οι υπουργοί των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ εκλέγουν πρόεδρο για δυόμισι χρόνια.

«Η διαδικασία μοιάζει με κονκλάβιο του Βατικανού στην επισημότητά της. Οι υπουργοί σηκώνονται ένας-ένας, διασχίζουν την αίθουσα συνεδριάσεων και ρίχνουν το ψηφοδέλτιό τους σε ένα κουτί σε μοναχική σιωπή», είπε στην ΕΡΤ άνθρωπος του Συμβουλίου που έχει παρευρεθεί σε άλλες ψηφοφορίες.

Δεν ανακοινώνονται ενδιάμεσα αποτελέσματα. Μόνον ο τελικός νικητής. Κάτι που αναμένεται μετά τις 17:30 ώρα Ελλάδας. Αν κανένας υποψήφιος δεν πετύχει την απαραίτητη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο, η ψηφοφορία συνεχίζεται μέχρι να υπάρξει απλή πλειοψηφία, με τους υποψηφίους να έχουν το δικαίωμα να αποσυρθούν μετά από κάθε γύρο.