Πιερρακάκης: Τα ΕΛ.ΤΑ έχουν πρόβλημα αλλά πρέπει να επιβιώσουν - Real.gr

Τη σύγκληση των Επιτροπών της Βουλής ζητά η αντιπολίτευση

του Γιώργου Λυκουρέντζου

“Τα ΕΛ.ΤΑ έχουν πρόβλημα αλλά πρέπει να επιβιώσουν”. Με αυτή τη φράση ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης τοποθετήθηκε από τη Βουλή επί του ζητήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων υποστηρίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις.

Έχοντας ακούσει τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης και ειδικά τις αναφορές περί εθνικής διάστασης του ζητήματος των ΕΛΤΑ ο κ. Πιερρακάκης παραδέχθηκε ότι η συνθήκη που τα διέπει είναι εθνική προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση στήριξε τα ΕΚΤΑ με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με μια εθελούσια έξοδο. “Το ζητούμενο είναι να επιβιώσουν. Τα ΕΛ.ΤΑ έχουν πρόβλημα. Πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η αλληλογραφία είναι 10% αυτού που ήταν. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν κάθε παράμετρος. Και αυτό γίνεται. Να τονίσω ότι τα χρήματα που έχουν μπει είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός όχι το ανάποδο” είπε.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ζήτησε την άμεση σύγκληση των αρμοδίων επιτροπών της Βουλής προκειμένου να συζητηθεί το θέμα των ΕΛ.ΤΑ με το αίτημα να γίνεται ομοφώνως αποδεκτό.

«Η διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ θα έρθει να απαντήσει με οποιοδήποτε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου πρώτα και κύρια στην επιτροπή που θα συνεδριάσει άμεσα, κατέληξε ο Υπουργός Οικονομίας.

Όπως έγινε γνωστό από τον ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέχεια του αιτήματός του για τη σύγκληση επιτροπών για τα ΕΛΤΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο Σ. Φάμελλος ζήτησε η συνεδρίαση των Επιτροπών να πραγματοποιηθεί άμεσα, τη Δευτέρα, εφόσον το αίτημα έγινε δεκτό ομόθυμα και«εν ανάγκη να προστεθεί συνεδρίαση των Επιτροπών, αν δεν είναι δυνατή η αναβολή της συνεδρίασης για το φορολογικό νομοσχέδιο».

Ο πρόεδρος της Βουλής δεσμεύτηκε ότι θα επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, προκειμένου να προγραμματιστεί η συνεδρίαση.