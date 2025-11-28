Πιερρακάκης: Ξεκίνησαν οι πληρωμές για δικαιούχους επιστροφής ενοικίου - Real.gr

Περίπου 900.000 νοικοκυριά θα δουν από σήμερα να πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους η επιστροφή ποσού ενός ενοικίου από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η διαδικασία πληρωμών ξεκίνησε και, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, η καταβολή των χρημάτων γίνεται αυτόματα χωρίς αιτήσεις.

Στην ανάρτησή του ο κύριος Πιερρακής τονίζει μεταξύ άλλων ότι «πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή ενός ακόμα μόνιμου μέτρου, που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Όπως και σε όλα τα μόνιμα μέτρα στήριξης που υλοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση, το δημοσιονομικό πλεόνασμα μεταφράζεται σε κοινωνικό μέρισμα. Η πρόοδος της οικονομίας επιστρέφει στους πολίτες, στηρίζοντας τα νοικοκυριά στοχευμένα, δίκαια και άμεσα» καταλήγει ο κ.Πιερρακάκης.

Δικαιούχοι και ποσά

Η ενίσχυση αφορά περίπου 900.000 νοικοκυριά που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Το ύψος της επιστροφής ανέρχεται σε έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το ακριβές ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από το τι μίσθωμα έχει δηλώσει ο ίδιος ότι καταβάλλει. Για φοιτητική κατοικία, το ποσό φτάνει επίσης τα 800 ευρώ, με αποτέλεσμα νοικοκυριά που μισθώνουν και τα δύο είδη κατοικίας να μπορούν να λάβουν έως 1.600 ευρώ συνολικά.

Αυτόματη διαδικασία

Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, μετά τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια από την ΑΑΔΕ. Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE. Πρόκειται για μόνιμο μέτρο που θα επαναλαμβάνεται κάθε τέλος Νοεμβρίου, στοχεύοντας στην ελάφρυνση των νοικοκυριών από το κόστος στέγασης.