Plastics Conference 2020: Ο δρόμος προς την εξέλιξη και τη βιωσιμότητα

Ο κλάδος μετασχηματίζεται, ρυθμίζεται, εξελίσσεται.

Tο Plastics Conference έρχεται στην Ελλάδα στις 12 Φεβρουαρίου του 2020 στο Αμφιθέατρο OTEAcedemy στο Μαρούσι και αναδεικνύει τις αναπτυξιακές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό κλάδο των πλαστικών. Η παραγωγή και η χρήση των πλαστικών προσθέτει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιστοίχως, στην Ελλάδα, οι 1.000 και πλέον εταιρίες του εγχώριου κλάδου των πλαστικών παράγουν και εξάγουν προϊόντα με ετήσια αξία 1,2 δισ. ευρώ.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συναντώνται όλοι οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών κλάδων που παράγουν, χρησιμοποιούν και ανακυκλώνουν το πλαστικό. Μέλη της EU Circular Plastics Alliance, της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βιομηχανιών και Ενώσεων προϊόντων πλαστικού, παρουσιάζουν την τεχνολογία και τις καινοτομίες που διασφαλίζουν την επόμενη ημέρα στον κλάδο. Παράλληλα, εξετάζουν τις συνθήκες που διαμορφώνονται από τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες και τη Στρατηγική της ΕΕ για το Πλαστικό. Λύσεις εκθέτουν ο κατασκευαστικός κλάδος και οι εταιρίες ανακύκλωσης για την ανάκτηση των υλικών πλαστικού και τον εκμηδενισμό της διαρροής πλαστικών απορριμμάτων στο περιβάλλον.Εκπρόσωποι του κλάδου συσκευασίας τροφίμων και ποτών θέτουν τις δικές τους προδιαγραφές για τα πλαστικά προϊόντα του μέλλοντος. Τέλος,φορείς της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης παραθέτουν τη στρατηγική τους, ώστε οι χιλιάδες τόνοι πλαστικών που σήμερα καταλήγουν σε χωματερές να διοχετευτούν στην παραγωγική διαδικασία.

Το συνέδριο θα τιμήσουν επιβεβαιωμένοι Διεθνείς Ομιλητές : Paolo Garbagna, CEO of the ICSS Group, Chair of Eumeps (European Manufacturers Association of Expanded Polystyrene), Emmanuel Katrakis, Secretary General, Euric (European Recycling Industries Confederation), Monika Romenska, Regulatory & Public Affairs Manager, EXPRA (Extended Producers Responsibility Alliance), Thor Kamfjord, Director Sustainable Development, Norner AS Independent Industrial Polymer Institute, Ermis Panagiotopoulos - Sustainability Director, EFBW (European Federation of Bottled Waters), Dr. Michail Kalloudis, Technical Manager, British Plastics Federation.