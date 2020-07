Πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών €59,9 δισ. στην ΕΕ το 1ο τρίμηνο, έλλειμμα 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

Ο εποχικά διορθωμένος ισολογισμός τρεχουσών συναλλαγών της ΕΕ σημείωσε πλεόνασμα 59,9 δισ. ευρώ (1,8% του ΑΕΠ) το 1ο τρίμηνο του 2020, μειωμένος από πλεόνασμα 78,6 δισ. ευρώ (2,2% του ΑΕΠ) το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και από πλεόνασμα 102,0 δισ. ευρώ (3,0% του ΑΕΠ) το πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Η Ελλάδα σημείωσε έλλειμμα -3,5 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, έλλειμμα -2,6 δισ. ευρώο πρώτο τρίμηνο του 2019 και -3,7 δις ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019. Το ισοζύγιο υπηρεσιών ήταν θετικό στα 1,1 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, από 2,7 δισ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2019 και 1,5 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Αναλυτικά, το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, με βάση εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, το πλεόνασμα του λογαριασμού αγαθών μειώθηκε (+ 82,3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με + 88,0 δισ. ευρώ), ενώ το πλεόνασμα του λογαριασμού υπηρεσιών μεταφέρθηκε σε έλλειμμα (- 3,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με + 9,6 δισ. ευρώ). Το έλλειμμα του λογαριασμού πρωτογενούς εισοδήματος αυξήθηκε (- 4,8 δισ.ευρώ έναντι - 2,6 δισ. ευρώ), ενώ το έλλειμμα του λογαριασμού δευτερογενών εσόδων μειώθηκε (- 14,5 δισ. ευρώ σε σύγκριση με - 16,4 δισ. ευρώ). Το έλλειμμα του λογαριασμού κεφαλαίου μειώθηκε (- 4,3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με - 8,7 δισ. ευρώ).

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, βάσει μη εποχικά προσαρμοσμένων στοιχείων, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα εξωτερικών τρεχουσών συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο (+ 57,6 δισ. ευρώ), τις ΗΠΑ (+ 37,7 δισ. ευρώ), την Ελβετία (+ 18,3 δισ. ευρώ), Καναδά (+ 7,2 δισ. ευρώ), Βραζιλία (+ 4,8 δισ. ευρώ) και Χονγκ Κονγκ (+ 3,5 δισ. ευρώ). Ελλείμματα καταγράφηκαν με την Κίνα (- 24,6 δισ. ευρώ), τα υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα (- 11,6 δισ. ευρώ), τη Ρωσία (- 4,8 δισ. ευρώ), την Ινδία (- 1,8 δισ. ευρώ) και την Ιαπωνία (- 1,1 δισ. ευρώ).

Με βάση τα μη εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία άμεσων επενδύσεων της ΕΕ μειώθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 κατά 40,2 δισ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις άμεσων επενδύσεων μειώθηκαν κατά 32,3 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ ήταν καθαρός αποδέκτης άμεσων επενδύσεων από τον υπόλοιπο κόσμο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 κατά 7,9 δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου κατέγραψαν καθαρή εισροή 218,4 δισ. ευρώ, ενώ για άλλες επενδύσεις υπήρχε καθαρή εκροή 236,5 δισ. ευρώ.