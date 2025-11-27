Πληρώνεται η επιστροφή ενοικίου σε 950.000 δικαιούχους, ποια είναι τα SOS - Real.gr

Δεν θα γίνει η πίστωση χωρίς το IBAN. Αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν όσοι δεν λάβουν την ενίσχυση. Μειώμένα ποσά για τους ασυνεπείς ενοικιαστές.

Να δηλώσουν άμεσα τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) διότι διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν την επιστροφή ενός ενοικίου (θα καταβληθεί αύριο), καλεί τους δικαιούχους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, περίπου 30.000 φορολογούμενοι που αναμένουν άμεση πίστωση της επιστροφής ενοικίου δεν έχουν δηλώσει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αν και απομένει μόλις ένα 24ωρο για την καταβολή της ενίσχυσης.

Παράλληλα, όσοι δεν λάβουν την ενίσχυση, αν και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να εισπράξουν το ποσό που δικαιούνται.

