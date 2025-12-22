Πληρώνεται προκαταβολή στο επίδομα θέρμανσης - Tι θα λάβουν οι δικαιούχοι - Real.gr

Στους λογαριασμούς περίπου 1 εκατ. νοικοκυριών μέχρι αύριο η προκαταβολή για το φετινό επίδομα θέρμανσης. Τι ποσά ενίσχυσης καταβάλλονται σε παλιούς και νέους δικαιούχους.

Με την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης στις …τσέπες τους θα κάνουν Χριστούγεννα περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, καθώς- αύριο εκτός απροόπτου- πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων το 60% του ποσού που είχαν λάβει πέρυσι, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν το 50%, με όλους να λαμβάνουν σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 80 ευρώ που είναι και το χαμηλότερο ποσό που μπορεί να διατεθεί.

Μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα και οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα.

Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, το ποσό της βάσης υπολογισμού πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή επιδότησης, ονομαζόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας» και κλιμακούμενο από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με το ψύχος που επικρατεί σε κάθε περιοχή της χώρας, προκειμένου να προκύψει το ποσό επιδόματος του δικαιούχου.

