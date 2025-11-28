Ποια είναι η εικόνα στις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών - Τα στοιχεία της ΤτΕ - Real.gr

Το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2024-Οκτωβρίου 2025 οι καταθέσεις των ελληνικών νοικοκυριών καταγράφουν αύξηση κατά 4,395 δισ. ευρώ. Οι επενδυτικές επιλογές για όσους έχουν... μετρητό.

Το 2025 εξελίσσεται σε μια ακόμη χρονιά αύξησης των αποταμιεύσεων των ελληνικών νοικοκυριών σε αθροιστικό επίπεδο, γεγονός που αντανακλά στις υψηλότερες τραπεζικές καταθέσεις, στο φρέσκο χρήμα που τοποθετείται σε εταιρικά ομόλογα και σε αμοιβαία κεφάλαια, αλλά και στην άνοδο της παραγωγής που παρουσιάζουν τα ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις.

Κινητήριο μοχλό αυτής της αυξημένης αποταμίευσης αποτελεί η ανοδική πορεία του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος, ωστόσο γεγονός είναι πως μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας δεν είναι σε θέση να «βάλει λεφτά στην άκρη», είτε λόγω της υπάρχουσας ανισοκατανομής των εισοδημάτων, είτε εξ’ αιτίας της ανάγκης αποπληρωμής των κόκκινων δανείων της προηγούμενης δεκαετίας.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις καταθέσεις των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, αυξήθηκαν κατά 222 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο και είναι κατά 1,1 δισ. ευρώ υψηλότερες σε σχέση με την αρχή της φετινής χρονιάς.

