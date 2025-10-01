Ποιες ηλεκτρονικές πληρωμές θα μετρούν διπλά στην Εφορία το 2026 - Real.gr

Κινήσεις για να μειωθεί η φοροδιαφυγή σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Ποιες είναι στη λίστα της ΑΑΔΕ για την επόμενη χρονιά. Στο φορονομοσχέδιο θα ενταχθεί η ρύθμιση.

Σημαντικές εκπτώσεις φόρου θα απολαύσουν και το 2026 οι φορολογούμενοι που θα συνεχίσουν να πληρώνουν με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο επαγγελματίες κλάδων όπου ευημερεί το …σπορ της φοροδιαφυγής (δικηγόροι, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κομμωτές, φωτογράφοι, ταξιτζήδες, γυμναστές κ.ά).

Για ένα ακόμη έτος, διπλά θα μετρούν στην κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, και οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες, καθώς η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει τα φορολογικά κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και για το φορολογικό έτος 2026.

Πιο συγκεκριμένα, με νέα διάταξη που θα ενσωματωθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ, επεκτείνεται και για το 2026:

