Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κερδίζουν άμεσα φοροαπαλλαγές - Real.gr

Σε ισχύ τέθηκε ο νέος φορολογικός νόμος που προβλέπει κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα. Οι προϋποθέσεις και τα οφέλη για τους ιδιοκτήτες. Αναλυτικά οι προβλέψεις στις νέες διατάξεις.

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται το νέο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα «κλειστά» και τα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακίνητα που βγαίνουν στην αγορά προς ενοικίαση, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του φορολογικού νόμου ο οποίος ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή.

Οι ιδιοκτήτες που θα διαθέσουν προς ενοικίαση ακίνητα τα οποία παρέμειναν κλειστά για 36 συνεχόμενους μήνες ή ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, απαλλάσσονται για τρία χρόνια από τον φόρο εισοδήματος.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, το ακίνητο θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως «κενό» στις δηλώσεις Ε1 και Ε2 και τα τρία προηγούμενα χρόνια πριν υπογραφεί συμβόλαιο μίσθωσης.

Η απαλλαγή ισχύει για κενές κατοικίες ή κατοικίες που είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, των οποίων η πρώτη από τις συμβάσεις ενοικίασης ως κύριας κατοικίας θα συναφθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Στη ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται μισθώσεις κατοικιών που έχουν ημερομηνία υπογραφής τους ή έναρξης της ισχύος τους από 8.9.2024 και έως και την 31.12.2026. Συνεπώς η φοροαπαλλαγή χάνεται οριστικά για τα μισθώματα από κατοικίες που μέχρι 31.12.2026 δεν θα έχουν συμπληρώσει την τριετία κενότητας ή την ετήσια διάθεση σε βραχυχρόνια μίσθωση.

