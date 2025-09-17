Quantcast
Ποιοι θα πάρουν μπιλιέτα με φόρο «κατ' εκτίμηση» - Real.gr
10:06, 17/09/2025
Μαζικά ειδοποιητήρια στέλνει η ΑΑΔΕ σε φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Η οδηγία να υπολογιστεί ο «λογαριασμός» κατ' εκτίμηση και τα πρόστιμα.

Φόρους κατ’ εκτίμηση θα «μοιράσει» η Εφορία στους φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις την τελευταία πενταετία και δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση να τις υποβάλουν εκπρόθεσμα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Τις τελευταίες ημέρες η Φορολογική Αρχή ταχυδρομεί μαζικά ειδοποιητήρια σε χιλιάδες… ξεχασιάρηδες φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία χρόνια (με αφετηρία τις υποθέσεις του 2019), υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους.

Παράλληλα, δίδονται σαφείς οδηγίες για την πληρωμή των φόρων αλλά και των προστίμων που αναλογούν.

Με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί στον ελεγκτικό μηχανισμό, οι υπόχρεοι που δεν θα ανταποκριθούν θα κληθούν να καταβάλλουν φόρο που θα υπολογισθεί «κατ’ εκτίμηση». Δηλαδή με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους οι ελεγκτές.

