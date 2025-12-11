Politico για την εκλογή Πιερρακάκη: Από το Grexit στην ηγεσία του Eurogroup - Real.gr

«Η χώρα που παραλίγο να αποβληθεί από την Ευρωζώνη, τώρα διευθύνει τον ισχυρό οργανισμό της ΕΕ που την έσωσε από την χρεοκοπία».

Με αυτή τη φράση ξεκινάει το αφιέρωμα του Politico αναφερόμενο στην επικράτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη επί του του Βέλγου αντιπροέδρου της κυβέρνησης Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, στη μάχη που έδωσαν για την προεδρία του Eurogroup, του άτυπου αλλά ιδιαίτερα ισχυρού φόρουμ των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης. Η θέση αυτή έχει αποδειχθεί καθοριστική για την αντιμετώπιση οικονομικών κρίσεων, ιδίως κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους που οδήγησε σε τρία προγράμματα διάσωσης της Ελλάδας.

Δέκα χρόνια πριν, ο προκάτοχος του Πιερρακάκη στην τότε ελληνική κυβέρνηση (Γιάνης Βαρουφάκης) είχε περιγράψει το Eurogroup ως «έναν χώρο κατάλληλο μόνο για ψυχοπαθείς». Σήμερα, η Ελλάδα παρουσιάζεται ως υπόδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας, έχοντας μειώσει δραστικά το δημόσιο χρέος της περίπου στο 147% του ΑΕΠ — παρότι παραμένει αρκετά υψηλό στην ευρωζώνη.

Στην επιστολή υποψηφιότητάς του, ο Πιερρακάκης ανέφερε: «Η γενιά μου διαμορφώθηκε από μια υπαρξιακή κρίση που αποκάλυψε τη δύναμη της ανθεκτικότητας, την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η ιστορία μας δεν είναι μόνο εθνική· είναι βαθιά ευρωπαϊκή».

Παρά το γεγονός ότι λίγοι διπλωμάτες ανέμεναν αρχικά πως ο 42χρονος επιστήμονας της πληροφορικής και πολιτικός οικονομολόγος θα κέρδιζε, ο Πιερρακάκης κατάφερε να ανατρέψει τα προγνωστικά. Ο Βαν Πέτεγκεμ θεωρούνταν φαβορί λόγω εμπειρίας και εκτίμησης στο εσωτερικό της ευρωζώνης. Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα του Βελγίου απέναντι στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο έκδοσης δανείου 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, συνέβαλε στην ήττα του.

Το πολιτικό του ιστορικό

Ο Πιερρακάκης δεν είναι ο τυπικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Προέρχεται από τον χώρο της κεντροαριστεράς, υπηρέτησε ως σύμβουλος του ΠΑΣΟΚ το 2009, όταν η Ελλάδα εισήλθε στη χρηματοπιστωτική κρίση, και συμμετείχε ως τεχνοκράτης στις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές. Απόφοιτος των Harvard και MIT, εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία το 2015 για να στηρίξει την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς, όπως ανέφερε, οι δυο τους συμμερίζονταν κοινό πολιτικό όραμα.

Η μεγάλη δημόσια αναγνώρισή του ήρθε μετά τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 2019, όταν ανέλαβε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ηγήθηκε της εκτεταμένης ψηφιοποίησης του κράτους. Η δουλειά του τον κατέστησε έναν από τους πιο δημοφιλείς υπουργούς της κυβέρνησης.

Μετά την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας το 2023, ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας και στήριξε τη θέσπιση νομοθεσίας που ανοίγει τον δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα. Τον Μάρτιο, ο ανασχηματισμός τον τοποθέτησε στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου έχει επιταχύνει τα σχέδια αποπληρωμής του χρέους και δεσμεύθηκε να το μειώσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν από το 2030.

Η άνοδος του Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup ολοκληρώνει έναν ιστορικό κύκλο για την Ελλάδα: από τη χώρα που παραλίγο να εγκαταλείψει την ευρωζώνη, σε αυτή που πλέον αναλαμβάνει τον συντονισμό των οικονομικών της αποφάσεων.