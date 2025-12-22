Πολύ υψηλή η επιβατική κίνηση το 11μηνο – Ιστορικά ρεκόρ σε πολλά αεροδρόμια - Real.gr

«Πέταξε» η επιβατική κίνηση στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, καταγράφοντας αύξηση 9,5% για το εντεκάμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ) η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 ανήλθε στα 79.881.208 έναντι 72.932.962 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών, (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού), για το εντεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 9,3% σε σχέση με το 2024, καθώς συνολικά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 600.625 πτήσεις, έναντι 549.439 πτήσεων το 2024.

‘Ανοδο 6,8% της επιβατικής στα 24 κρατικά αεροδρόμια διαχείρισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

‘Ανοδο 6,8% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 κρατικά αεροδρόμια διαχείρισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, ‘Αραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 (εντεκάμηνο 2025), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ: το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 ανήλθε στους 12.540.242 επιβάτες, έναντι 11.744.159 επιβατών το 2024.

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης «Νίκος Καζαντζάκης» εξυπηρέτησε φέτος τον Νοέμβριο 245.969 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 9,2% σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα.

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης, για το εντεκάμηνο, καταγράφουν και πολλά από τα υπόλοιπα κρατικά αεροδρόμια της ΥΠΑ, όπως η Νέα Αγχίαλος με άνοδο 46,3%, η Σύρος με άνοδο 39,6% και η Νάξος με αύξηση 17,8%.