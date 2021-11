Polygreen-Everest: Ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το νέο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας για τον καφέ, Just Go Zero Coffee

Με σκοπό τα υπολείμματα του καφέ να μην καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής ρυπαίνοντας την ατμόσφαιρα, τη γη και τον υδροφόρο ορίζοντα αλλά να επαναπροσδιορίζονται οι δυνατότητές τους, ως μία ανεκτίμητη πρώτη ύλη που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός ισχυρού μοντέλου κυκλικής οικονομίας, η Polygreen και τα everest «συστρατεύτηκαν» δημιουργώντας ένα πρόγραμμα με πρωταγωνιστή τον καφέ, που περιλαμβάνει την πλήρη ανακύκλωση και αξιοποίηση των υπολειμμάτων του.

της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Πρόκειται για το Just Go Zero Coffee, μία καινοτόμα δράση η οποία στοχεύει στον μηδενισμό των αποβλήτων του καφέ μέσα από μία πλήρως κυκλική διαχείριση. Δυναμική περιβαλλοντική πρωτοβουλία

Ωστόσο, με μότο «για τον πλανήτη γινόμαστε ένα», ύψιστη προτεραιότητα της δράσης όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στελέχη των δύο εταιρειών, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Just Go Zero Coffee είναι το πρόγραμμα να ενώσει όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου -με κοινό όραμα για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος- και να τις ενθαρρύνει να εντάξουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στο real.gr, στελέχη των δύο εταιρειών «πιστεύουμε ότι στη πραγματικότητα δεν υπάρχουν απόβλητα, υπάρχουν ύλες οι οποίες μπορούν πάντα να επαναχρησιμοποιηθούν και να μετατραπούν σε κάτι καινούριο». Να σημειωθεί ότι δεκάδες χιλιάδες τόνοι υπολειμμάτων καφέ παράγονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, καθένας από τους οποίους απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα 340 κυβικά μέτρα μεθάνιο, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

«Η συνεργασία μας με τα everest αποτελεί μια πολύ σημαντική στιγμή στην πορεία μας για την εφαρμογή κυκλικών λύσεων διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς δημιουργεί ένα παράδειγμα για άλλες επιχειρήσεις, αρχικά στον χώρο του καφέ και της εστίασης, αλλά σε δεύτερο χρόνο και σε άλλες κατηγορίες, για μια λειτουργία μηδενικών αποβλήτων. Το όραμά μας στην Polygreen είναι κάποια στιγμή τα “απόβλητα” να βρίσκονται μόνο ως εκθέματα στα μουσεία και, πιστοί στη δέσμευσή μας αυτή, θα συνεχίσουμε με σταθερά βήματα να εργαζόμαστε ώστε να το κάνουμε πράξη» δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Polygreen, Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος.

Τι περιλαμβάνει

Μέσα από το Just Go Zero Coffee, ο καφές ακολουθεί μια κυκλική διαδρομή. Αρχικά η Polygreen συλλέγει τα υπολείμματα καφέ που δημιουργούνται στα καταστήματα everest και στη συνέχεια τα μεταφέρει στις μονάδες επεξεργασίας της, στα Μέγαρα Αττικής όπου κομποστοποιούνται και μετατρέπονται σε βελτιωτικό για το έδαφος, το οποίο προσφέρεται σε παραγωγούς της περιοχής. Παράλληλα, ένα μέρος της ποσότητας μετατρέπεται σε πρώτη ύλη, από την οποία παράγονται χρηστικά αντικείμενα για τα καταστήματα everest, από την εταιρεία Phee.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ξενάγηση των δημοσιογράφων στις εγκαταστάσεις όπου μετατρέπονται τα οργανικά απόβλητα σε βιώσιμους πόρους, στη ΜέγαEco -η οποία ανήκει στον όμιλο της Polygreen- στα Μέγαρα Αττικής σε μία έκταση 45 στρεμμάτων. «Η μονάδα επεξεργάζεται περίπου 20 χιλ. τόνους το έτος ενώ έχει καταφέρει να αξιοποιεί το 99,96% των αποβλήτων που παραλαμβάνει» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΜέγαEco, Νίκος Παντελιάδης ενώ όσον αφορά το νεοσύστατο πρόγραμμα Just Go Zero Coffee ο ίδιος τόνισε ότι: «πρόκειται για ένα πρόγραμμα που τώρα ξεκίνησε. Ουσιαστικά δεν έχουμε κλείσει ένα μήνα εφαρμογής του και ήδη έχουν συλλεχθεί από την Αττική, έξι τόνοι υπολειμμάτων του καφέ από περίπου 50 σημεία».

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα, η chief operating officer του ομίλου εστίασης της Vivartia, Κατερίνα Παπαγεωργίου τόνισε ότι: «η δημιουργία ενός δικτύου αποκομιδής των υπολειμμάτων του καφέ ήταν μια ιδέα που διερευνούσαμε στα everest πριν από την έλευση της πανδημίας. Καταφέραμε να τη σχεδιάσουμε σε συνεργασία με την Polygreen και να την εισάγουμε δοκιμαστικά στα καταστήματά μας μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες των lockdown. Από την αρχή είχαμε ως στόχο να διευκολύνουμε τη διαδικασία ένταξης και άλλων σημείων εστίασης σε αυτό το δίκτυο, ξεκινώντας από την Αθήνα και με την ελπίδα επέκτασης σε όλη την Ελλάδα. Εξάλλου, είναι σταθερή πεποίθησή μας ότι έχουμε υποχρέωση να χρησιμοποιούμε το μέγεθος και την τεχνογνωσία μας, ώστε να συνεισφέρουμε στο γενικό καλό. Προσκαλούμε, λοιπόν, όλους τους επαγγελματίες της εστίασης να ενημερωθούν και να ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια».