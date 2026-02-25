Πορτοκαλί τιμολόγια: Ρεύμα… με την ώρα - Real.gr

Ποια νοικοκυριά θα μπορούν να έχουν φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια. Πόσο θα είναι το μηνιαίο όφελος.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος έως την 1η Απριλίου προκειμένου να τεθούν στη διάθεση των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων τα νέα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος που θα έχουν πορτοκαλί χρώμα, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα πράσινα, στα μπλε και στα κίτρινα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ένα νοικοκυριό να έχει πορτοκαλί τιμολόγιο είναι να έχει εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές. Ηδη εκτιμάται ότι έχουν εγκατασταθεί 1,4 εκατ. από τους συνολικά 7,7 εκατομμύρια έξυπνους μετρητές που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, με τους περισσότερους να είναι τοποθετημένοι σε επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών με αμείωτη ένταση.

Ηδη τα πορτοκαλί τιμολόγια είναι διαθέσιμα από την 1η Φεβρουαρίου για βιοτεχνίες και επιχειρήσεις. Οσον αφορά τα νοικοκυριά, η τελική τιμή προμήθειας ανά ώρα της επόμενης ημέρας θα ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 5 το απόγευμα της προηγούμενης, ώστε οι καταναλωτές που θα επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν έγκαιρα τις καταναλώσεις τους.

Ως προς την έγκαιρη ενημέρωση, οι προμηθευτές ενέργειας θα ειδοποιούν το αργότερο μέχρι τις 5 το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας τους πελάτες τους μέσω μηνύματος SMS ή και Viber σε περίπτωση επικείμενης αύξησης της τιμής κιλοβατώρας για κάποιο διάστημα της επομένης υψηλότερα από τα 180 ευρώ ανά MWh για οποιαδήποτε ώρα της επόμενης ημέρας κατανάλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε επιβολή -άμεση ή έμμεση- ρήτρας πρόωρης αποχώρησης λόγω τερματισμού σύμβασης σε πρόγραμμα δυναμικής τιμολόγησης θα απαγορεύεται ρητώς, σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής επιθυμεί τη λήξη της.

Τα οφέλη

Τα πορτοκαλί τιμολόγια αναμένεται να έχουν μεγαλύτερο όφελος για τους πελάτες που καταναλώνουν ρεύμα κυρίως στις ώρες από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, ειδικά όταν η κατανάλωση αφορά ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές όπως είναι η κουζίνα και το πλυντήριο ρούχων και πιάτων. Το όφελος για τους καταναλωτές μπορεί και να ξεπεράσει το 10%. Φυσικά, σε μεγάλο βαθμό θα προκύπτει από τη δυνατότητα μεταφοράς της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλών τιμών.

Σημειώνεται ότι τα πορτοκαλί τιμολόγια θα τα διαθέτουν μόνο οι πάροχοι που έχουν περισσότερους από 200.000 πελάτες.

Ο ενεργειακός σύμβουλος, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Realnews, επισημαίνει ότι με τα πορτοκαλί τιμολόγια η τιμολόγηση της κιλοβατώρας θα γίνεται ώρα-ώρα μέσα στο 24ωρο και όχι με μια μέση μηνιαία τιμή, όπως γίνεται στα πράσινα ή στα κίτρινα τιμολόγια ή με μια σταθερή τιμή για ένα έτος, όπως γίνεται στα μπλε τιμολόγια.

Τα νοικοκυριά θα έχουν χαμηλή τιμολόγηση στις ώρες κατά τις οποίες η παραγωγή ρεύματος είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Αντιθέτως, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ οι τιμές αυξάνονται κατακόρυφα.

Παράδειγμα

Σύμφωνα με τον Μ. Χριστοδουλίδη, αν μια ημερήσια κατανάλωση ρεύματος σε ένα τυπικό νοικοκυριό είναι περίπου 15KWh, το 60% αυτής της κατανάλωσης (9KWh) γίνεται κυρίως τις βραδινές ώρες, από τις 5 μ.μ. μέχρι τις 10 μ.μ., το 30% (4,5KWh) τις μεσημεριανές ώρες από τις 11 π.μ. μέχρι και τις 4 μ.μ. και το άλλο 10% (1,5KWh) τις υπόλοιπες 12 ώρες του 24ώρου, δηλαδή από τις 10 μ.μ. μέχρι την επομένη ημέρα στις 11 π.μ.

Η τιμή της κιλοβατώρας από τις 11 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ. ας υποθέσουμε ότι είναι κατά μέσο όρο 6 λεπτά (κόστος χονδρικής συν κέρδος προμηθευτή), ενώ από τις 5 μ.μ. μέχρι τις 10 μ.μ. στα 25 λεπτά και από τις 10 μ.μ. μέχρι τις 11 π.μ. της επομένης στα 15 λεπτά. Ο καταναλωτής, με βάση τα ανωτέρω, θα πληρώσει τη συγκεκριμένη ημέρα 2,74 ευρώ, ενώ για ολόκληρο τον μήνα 82,35 ευρώ, εφόσον φυσικά οι τιμές παραμείνουν ως έχουν.

Εάν ο καταναλωτής «μετακινήσει» τις 9,0KWh που καταναλώνει τις βραδινές ώρες στις μεσημεριανές, τότε θα πληρώνει 1,89 ευρώ την ημέρα ή 56,5 ευρώ τον μήνα, δηλαδή θα έχει όφελος 28,85 ευρώ. Εάν ο καταναλωτής παραμείνει στο πράσινο τιμολόγιο, τότε θα πληρώσει για 30 ημέρες 67,5 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το πορτοκαλί τιμολόγιο είναι οικονομικότερο από το πράσινο κατά 11,00 ευρώ αν ο καταναλωτής «μετακινήσει» τις βραδινές καταναλώσεις του, που είναι η ζώνη υψηλής χρέωσης, στις μεσημεριανές, στη ζώνη της χαμηλής χρέωσης. Αν δεν το κάνει, ο καταναλωτής θα διαπιστώσει ότι το πορτοκαλί θα είναι ακριβότερο κατά 14,85 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «μετακίνηση» των βραδινών καταναλώσεων στη μεσημεριανή ζώνη γίνεται μόνο εάν οι ενεργοβόρες οικιακές συσκευές έχουν χρονοδιακόπτη για να προγραμματίζονται η έναρξη λειτουργίας και η παύση τους μέσα σε αυτή την ωριαία ζώνη ή αν οι συσκευές είναι smart και μέσω του κινητού τηλεφώνου ενεργοποιείται και απενεργοποιείται η λειτουργία τους ή αν τις συγκεκριμένες ώρες υπάρχει κάποιο άτομο στο σπίτι για να θέσει σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων, το πλυντήριο πιάτων, τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, το στεγνωτήριο κ.λπ.

Οπως και να έχει, αν επιλέξουμε το πορτοκαλί τιμολόγιο απαιτείται αλλαγή του ενεργειακού προφίλ και κυρίως των ενεργειακών συνηθειών ενός καταναλωτή, καταλήγει ο ενεργειακός σύμβουλος, Μ. Χριστοδουλίδης.