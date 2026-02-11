Πώς θα γλιτώσουν «άδικους» φόρους οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Το έντυπο Ε411 - Real.gr

Πώς το έντυπο Ε411 γλυτώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων από άδικους φόρους. Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το «φέσι» που αφήνουν ενοικιαστές.

Με «οδηγό» το έντυπο Ε411 θα πρέπει να πορευθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν το σύνολο των ενοικίων το 2025, για να μην πληρώσουν φόρους για εισοδήματα που δεν απέκτησαν.

Ενόψει των φορολογικών δηλώσεων, οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια, για να απαλλαγούν από τον φόρο εισοδήματος για τα ποσά που δεν έχουν εισπράξει, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ψηφιακά το έντυπο με τον κωδικό Ε411.

Στο έντυπο αυτό αναγράφονται: τα στοιχεία του μισθωτή (ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, επωνυμία), η διεύθυνση του ακινήτου για το οποίο δεν καταβλήθηκαν ενοίκια, το συνολικό ποσό των μη καταβληθέντων μισθωμάτων και το έτος που αφορούν.

Προτού πατήσουν το «κουμπί» της υποβολής οι εν λόγω φορολογούμενοι θα πρέπει:

