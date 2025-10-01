Πώς θα «τρέξουν» από σήμερα οι διασταυρώσεις στα Airbnb - Έως και 10% εκτός αγοράς - Real.gr

Εκτός αγοράς αναμένεται να βρεθεί έως και το 10% των ακινήτων που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης στην αγορά. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας που ισχύει από σήμερα. Πώς θα κινηθεί η ΑΑΔΕ.

Αφετηρία για την προσπάθεια εξυγίανση της περιλάλητης αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης, αποτελεί η 1η Οκτωβρίου, καθώς από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο, αυστηρότερο, πλαίσιο λειτουργίας της.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα ξεψαχνίσει όλες τις καταχωρήσεις και θα «κόψει» όσες από αυτές δεν αφορούν κύρια κατοικία.

Ακίνητα που καταγράφονται στο Ε9 και στο Κτηματολόγιο ως υπόγεια, αποθήκες, γκαράζ ή άλλοι βοηθητικοί χώροι θα διαγράφονται αυτόματα από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής.

