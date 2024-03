Πώς εξασφαλίζεται παράταση στη σύνδεση POS με ταμειακές - Tα νέα δεδομένα

Ενεργοποιείται την Παρασκευή για να δηλωθούν ραντεβού με τεχνικούς εξασφαλίζοντας χρόνο ως τέλη Απριλίου.

Την ερχόμενη Παρασκευή, μια νέα πλατφόρμα η οποία θα ενεργοποιηθεί στην δικτυακή πύλη της ΑΑΔΕ, θα δίνει διαβατήρια παράτασης της προθεσμίας διασύνδεσης ταμειακών μηχανών και POS έως το τέλος Απριλίου.

Πρόκειται για την πλατφόρμα στην οποία οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν κατάφεραν να κλείσουν ραντεβού με τεχνικό εντός Μαρτίου, θα κληθούν να δηλώσουν πως έχουν κλεισμένο ραντεβού εντός Απριλίου απενεργοποιώντας έτσι τον κίνδυνο προστίμων 10.000 -20.000 ευρώ. Με τη δήλωση του ραντεβού θα κερδίζουν παράταση της σχετικής προθεσμίας έως τις 30 Απριλίου .

Το ίδιο χρονικό παράθυρο κερδίζουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα δηλώσουν στο Μητρώο POS της ΑΑΔΕ πως πρόκειται να αντικαταστήσουν την παλιά τους ταμειακή με σύστημα All in one (μια μηχανή η οποία λειτουργεί και ως ταμειακή και ως POS ).

