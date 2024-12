Πώς οι μεταφορές επηρεάζουν τον τουρισμό – Δείτε live το συνέδριο «Ελληνικός τουρισμός, μια εθνική υπόθεση»

Στο επίκεντρο του πρώτου πάνελ συζήτησης του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση!» το οποίο συνδιοργανώνουν η Next Is Now και η Dome Consulting βρέθηκε η σύνδεση των μεταφορών με την ανάπτυξη του τουρισμού.