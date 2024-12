Πώς τα Γεωπολιτικά και οι Διεθνείς Εξελίξεις επηρεάζουν τον Τουρισμό - Δείτε live το συνέδριο

Στον ρόλο που διαδραματίζουν οι γεωπολιτικές και εν γένει οι διεθνείς εξελίξεις στον τουρισμό αναφέρθηκε κατά την εισήγησή του στο 6ο συνέδριο «Ελληνικός τουρισμός, μια εθνική υπόθεση!», που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, o Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.